Os técnicos realizaram uma visita ao rio Luiz Caçador. - Divulgação PMSG

Publicado 18/10/2022 09:55

Ao correr contra o tempo a fim de evitar uma tragédia com os alagamentos, técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Gonçalo e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) realizaram, nesta segunda-feira (17), uma visita técnica ao rio Luiz Caçador, no bairro do mesmo nome, para definir a área de limpeza e desassoreamento, que serão realizados com o maquinário do governo do Estado. Atualmente, o Rio Aldeia, em Rio do Ouro, recebe a limpeza.



Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, o objetivo da visita é dar continuidade ao projeto “Limpa Rio”, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Através desta iniciativa, diversos trechos dos rios Marimbondo, Brandoas, Imboaçu e afluentes do Rio Alcântara seguem passando por limpeza e manutenção das margens e espelhos d’água.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Carlos Afonso, o início do trabalho de limpeza e desassoreamento do rio Luiz Caçador está previsto após a finalização de mais um trecho do rio Aldeia, no Rio do Ouro.

“Estivemos com a equipe técnica no local e definimos a área adequada para a alocação do maquinário. A limpeza do rio Aldeia já está em andamento e, em breve, iniciaremos a limpeza do rio Luiz Caçador. Graças à parceria com o governo do Estado, aliada ao planejamento eficaz e muito trabalho, seguimos avançando na conservação dos rios do nosso município”, completa o secretário.



Ele ressaltou que a população deve manter a atenção quanto ao descarte correto dos resíduos e entulhos, evitando despejar este tipo de material nos rios e canais da cidade.