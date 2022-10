O objetivo é orientar a população sobre a alimentação adequada e saudável. - Divulgação: Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 17/10/2022 09:11 | Atualizado 17/10/2022 09:14

A Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis (Dividants) e a Área Técnica de Alimentação e Nutrição (Atan) da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo realizaram atividades em escolas, postos de saúde, CRAS e na central do Auxílio Brasil sobre a importância da segurança alimentar durante este mês de outubro.

As ações foram pelo Dia Mundial da Alimentação, comemorado neste domingo (16/10).



“O objetivo é orientar a população sobre a alimentação adequada e saudável através dos "10 passos da Alimentação Saudável", um folder que é distribuído pelas equipes com informações do Ministério da Saúde. Também serão feitas antropometria (avaliação das medidas do corpo), registros no E-SUS e intensificação da triagem da insegurança alimentar (Tria)”, disse Amanda Girard, diretora do Dividants.



Nas palestras nas salas de espera das unidades municipais, foram abordados o combate ao desperdício de alimentos, aproveitamento integral dos alimentos, avaliação nutricional e o incentivo à horta doméstica.

“Os profissionais ensinam como fazer para manter uma alimentação regrada, sem esforço e sem ficar sem comer. A alimentação equilibrada é benéfica para qualquer pessoa, independente do objetivo de emagrecer. Comer bem quer dizer que as pessoas devem manter a dieta alimentar com variedade dos alimentos e controle da qualidade”, disse Amanda.



Além das atividades para o público em geral, os trabalhadores da saúde realizaram um Curso de Manejo de Aleitamento Materno, realizado pela Coordenação de Aleitamento Materno da Atan em parceria com o Banco de Leite do Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), em Niterói; e do 1º Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional, que vai acontecer na Universidade Estácio, em Alcântara, no dia 19, das 9h às 13h.



10 passos da alimentação saudável



1. Priorize alimentos in natura ou minimamente processados



2. Utilize óleo, sal e açúcar em pequenas quantidades



3. Limite o consumo de alimentos processados



4. Evite consumir alimentos ultraprocessados



5. Alimente-se devagar e com atenção



6. Compre alimentos em feiras livres, sacolões, varejões, mercados ou direto do produtor



7. Cozinhe: aprenda e compartilhe habilidades culinárias



8. Planeje o tempo para preparar as refeições



9. Prefira refeições feitas na hora



10. Seja crítico: existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da alimentação.