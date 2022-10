O guarda municipal Ewerton França Mendes passou a ocupar a função de comandante da corporação gonçalense. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fabio Guimarães

Publicado 14/10/2022 09:01

A Guarda Municipal de São Gonçalo está passando por um novo processo de reestruturação, com intuito de melhorar os serviços prestados à população gonçalense. Para dar início a essa nova fase, o guarda municipal Ewerton França Mendes passou a ocupar a função de comandante da corporação desde a última segunda-feira (10), substituindo Antônio Machado dos Santos, que continua na corporação.

"Nesse primeiro momento. vou avaliar quais são as necessidades da Guarda e, juntamente com o nosso prefeito Capitão Nelson e o secretário de Ordem Pública, Capitão Wellington Moreira, analisar as medidas cabíveis para melhorar os serviços da corporação. O foco, neste momento, é de mudanças e melhorias. Tenho 12 anos na instituição e sei que esse é um momento importante. É uma transição de comando, na qual toda a corporação agradece ao empenho do comandante Dos Santos, e seguiremos adiante, para pôr em prática muitas melhorias", afirmou Ewerton França Mendes.

O principal objetivo é aprimorar os os serviços prestados a população.

"Além do trabalho técnico, vamos melhorar a proximidade, ficando à disposição e ouvindo não somente os guardas municipais, mas toda a população. Neste novo comando,, não vamos atender apenas os anseios da corporação, mas colocaremos como ponto focal as necessidades do município', contou.

Ewerton França Mendes entrou na corporação em 2011, onde passou pelos grupamentos de Trânsito, Defesa e Preservação Ambiental, Ronda Ostensiva e uma breve passagem pelo setor administrativo da corporação. O novo comandante tem formação em Gestão Pública, Gestão de Meio Ambiente e na área de Petróleo e Gás. Atualmente, o comandante também cursa Engenharia Ambiental.