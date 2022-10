O festival é uma realização da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em parceria com o Partage Shopping. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fábio Guimarães

Publicado 13/10/2022 09:00

O Teatro Municipal de São Gonçalo viveu uma noite de genuína celebração à cultura da cidade, com a grande final do Festival da Canção Gonçalense, realizada na noite desta terça-feira (11). O festival é uma realização da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em parceria com o Partage Shopping.

Após quatro seletivas no Partage Shopping, o Festival da Canção Gonçalense realizou a sua grande final no Teatro Municipal de São Gonçalo, com todo o repertório da noite executado pela Orquestra Municipal de São Gonçalo. Uma noite à altura dos talentos gonçalenses que apresentaram suas composições e interpretações na noite desta terça-feira.

“Todos aqui já são vencedores, só em ter essa oportunidade de se apresentar aqui no Teatro Municipal , para os amigos, familiares. Aqui é a casa dos artistas” , destacou o secretário de Turismo e Cultura, Lucas Muniz.

O corpo de jurados trouxe nomes de peso para avaliar as composições e interpretações dos músicos finalistas, como Edson Oliveira, da rádio Feliz Cidade, o jornalista e compositor Sérgio Soares, Gabriel Marquiori, o jornalista André Bernardo, o maestro Josias Freitas, o compositor Sérgio Caetano, o cantor e compositor gonçalense Altay Veloso, Paulinho Rezende e o secretário de Turismo e Cultura, Lucas Muniz.

A plateia vibrou e aplaudiu as apresentações de cada artista, em uma noite memorável para a cultura da cidade, que sempre revelou talentos artísticos.

“ Todos os oito compositores e intérpretes finalistas já são vencedores. Não queremos ver quem é melhor, quem é pior. Eles tiveram a oportunidade de mostrar seu trabalho com estrutura, em um padrão profissional . Quem é artista sabe o quanto isso é difícil ”, disse o subsecretário de Cultura, Beto Baiano.

Os jurados tiveram uma tarefa difícil para definir o pódio do Festival da Canção Gonçalense. O primeiro lugar não poderia ser entregue por qualquer outro que não representasse o tamanho da cultura local. Altay Veloso teve a missão de entregar o troféu de vencedor ao primeiro colocado: Cris Mont, com a canção "Não me desmereça".

“Aqui dentro desse teatro, que é uma coisa que São Gonçalo já merecia há muito tempo, tem cara de renascimento. Me parece que minha cidade volta a se tornar próspera, quando no tempo em que eu era menino”, disse Altay Veloso.

O terceiro lugar ficou com Rafaela Petit, com a canção "A culpa não é nossa"; em segundo lugar, o cantor Patrick Ramos, com a canção "Cacos".

Premiações:

Os três primeiros colocados do festival ganharam um troféu e vouchers (cartão com limite) para consumo no Partage Shopping.