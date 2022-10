A Rua Vereador Doutor Manoel de Lima, antiga Avenida Abaeté, começou a ser fresada. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 11/10/2022 09:17

O Asfalta São Gonçalo não para. Segundo a Prefeitura, o programa, que leva pavimentação para as ruas de toda a cidade, dessa vez, chegou ao Bairro Antonina. A Rua Vereador Doutor Manoel de Lima, antiga Avenida Abaeté, começou a ser fresada nesta segunda-feira (10).

O insumo para a produção de asfalto está sendo fornecido pelo Governo do Estado do Ro, através do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para a Usina Municipal e o serviço é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de São Gonçalo.

Após a conclusão do fresamento de cerca de 500 metros da primeira rua, as equipes darão início à pavimentação. Em seguida, será a vez da Rua Manuel Serrão, que vai do bairro Nova Cidade até a Estrada da Conceição, no bairro Mutuapira.

“Nós queremos transformar a cidade para a população sentir orgulho de ser gonçalense e, principalmente, ter mais qualidade de vida. Estamos com diversas obras no município. E, a cada dia, colocamos mais equipes nas ruas para transformar essa cidade”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Sebastião Lourenço, de 69 anos, dono de um comércio da região, disse que a rua já estava asfaltada, porém precisava de cuidados. “O asfalto aqui era muito antigo. A rua estava cheia de buracos. Vai ficar ótimo esse asfalto novo, até valoriza o comércio e as casas do local”, disse.

A obra acontece em conjunto com a Secretaria Municipal de Transportes, que entra com a sinalização das vias já recapeadas. Importantes corredores viários do município já receberam o banho de asfalto.