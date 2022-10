A Unidos do Porto da Pedra há décadas desempenha uma importante função social em São Gonçalo. - Divulgação: Ascom Porto da Pedra - Foto: Ana Cristina Victória

A G.R.E.S Unidos do Porto da Pedra, vice-campeã da Série Ouro e que levou para a Avenida o enredo O caçador que traz alegrias, foi declarada essa semana, patrimônio cultural e imaterial do município de São Gonçalo. O Projeto de Lei 0152/2022 de autoria do vereador Jalmir Júnior (PRTB) foi aprovado por unanimidade durante a sessão ordinária no plenário Joaquim Lavoura na Câmara Municipal.

“A Unidos do Porto da Pedra há décadas desempenha uma importante função social em São Gonçalo e toda região, com viés econômico, social, mas sobretudo cultural. Reconhecê-la legalmente como patrimônio de nossa cidade vem ao encontro do momento de resgate e reestruturação vivenciados na agremiação ao longo dos últimos anos, com resultados de destaque no carnaval. Pessoalmente é uma honra ser autor desse projeto e poder brindar toda a comunidade com essa titulação”, explicou Júnior.

A Escola

Única escola de samba situada em São Gonçalo – segundo município mais populoso do Estado do Rio de Janeiro, com aproximadamente 1,2 milhão de habitantes – a desfilar no carnaval carioca, a Porto da Pedra possui relevante contribuição cultural, educacional e social em sua comunidade local.

Acumulando diversos campeonatos no município, a partir da década de 1990, parte rumo ao Grupo de Acesso A do carnaval carioca, onde surpreende e sagra-se campeã do carnaval daquele ano, conquistando o direito de desfilar na elite do Carnaval do Rio, o Grupo Especial, onde desfilou até 2012. Foi eleita a grande revelação daquela década entre as principais escolas do carnaval.

Dentre grandes e relevantes reconhecimentos, destacam-se os novos prêmios Estandarte de Ouro, maior premiação do Carnaval. Em sua quadra, exerce papel social relevante com aulas, palestras, cursos e oficinas gratuitas de dança, canto, percussão e teatro oferecidos a toda comunidade envolvida.

Tendo seus eventos cobertos pelas grandes mídias carnavalescas, a agremiação é parte integrante da Liga das Escolas de Samba do Grupo de Acesso (Lierj). Conta em seu contingente com grandes nomes artísticos e populares, com alta adesão nas principais mídias da escola e influência na comunidade local.