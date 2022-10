Os moradores poderão votar nos dois projetos apresentados pelos artistas do grafite Siridomuro e Gustavo Gut, que fazem parte do Cidade Ilustrada. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Os moradores poderão votar nos dois projetos apresentados pelos artistas do grafite Siridomuro e Gustavo Gut, que fazem parte do Cidade Ilustrada.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 06/10/2022 10:26

A Praça Jornalista Valfrido Rocha, no Jardim Catarina, está sendo reformada através do programa Praça Renovada e é a população quem vai decidir o painel de decoração do local. Uma consulta pública pelo aplicativo Colab será aberta a partir da próxima sexta-feira (7) e os moradores poderão votar nos dois projetos apresentados pelos artistas do grafite Siridomuro e Gustavo Gut, que fazem parte do Cidade Ilustrada.

A ação vai reunir três grandes projetos da Prefeitura de São Gonçalo: Praça Renovada, que revitaliza os espaços públicos de lazer; Cidade Ilustrada, que está transformando as vias públicas em galerias de artes ao ar livre com painéis de grafite, e o Colabore SG, que permite que o cidadão interaja com o poder público através do aplicativo Colab.

O artista Siridomuro apresentou um projeto em homenagem a um ilustre morador do bairro, conhecido como Joel da Bola. “Ele foi pioneiro no ensino do futebol para as meninas da região. Um personagem cheio de histórias e lembranças no imaginário de quem mora pelo local”, disse.

Já o artista Gustavo Gut quer homenagear as diferentes gerações de mulheres trabalhadoras e moradoras do bairro. “A gente precisa valorizar a mulher periférica que mora no Catarina, mostrando sua singularidade e garra”, disse.

A consulta ficará aberta até a sexta-feira (14) e quem quiser votar pode conhecer melhor os dois projetos pelo aplicativo Colab. Cada perfil inscrito poderá votar uma única vez. O projeto vencedor será executado logo após o resultado da votação.

O Colab está disponível para ser baixado gratuitamente nos sistemas IOS e Android.