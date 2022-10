O Polo Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara, vai realizar o exame de papanicolau. - Divulgação site PMSG

Publicado 04/10/2022 10:25

O Polo Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara, em alusão ao Outubro Rosa e ao combate e prevenção ao câncer de colo do útero, vai realizar o exame de papanicolau (preventivo) durante todo o mês de outubro com livre demanda, de segunda a sexta, sempre das 8h às 16h30. É só ir ao polo com identidade, cartão do SUS e comprovante de residência.

Com a campanha, as mulheres podem ir direto ao polo sanitário, de segunda a sexta até o dia 28 de outubro – sem agendamento prévio – e realizar o preventivo. Não é necessário ter passado por médico ou ter pedido para o exame.

Para realizar o papanicolau e garantir um resultado correto, a mulher não deve ter tido relações sexuais (mesmo com preservativo/camisinha) nos dois dias anteriores ao exame e evitar o uso de duchas e medicamentos vaginais nas 48 horas anteriores à realização do exame. Caso a mulher tenha menstruado, é aconselhável que vá fazer o exame após o segundo dia de término da menstruação. É importante que não esteja menstruada porque a presença do sangue pode alterar o resultado, que sai, em média, em 30 dias.

“Vamos fazer esse mutirão para oferecer esse exame que é de suma importância para as mulheres que, muitas vezes, não têm tempo de passar por consulta e voltar para realizar o exame. Aquelas que tiverem alguma alteração serão encaminhadas para o especialista”, disse a diretora administrativa Roberta Azeredo.