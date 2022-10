A substituição no Boaçu iniciou na Rua Alfredo Bahiense. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 03/10/2022 10:08

O programa “Ilumina São Gonçalo”, da Prefeitura de São Gonçalo, segue levando iluminação pública de qualidade aos bairros. Nesta sexta-feira (30), foi iniciado o trabalho no bairro Boaçu. Depois de substituir todas as lâmpadas do Jardim Catarina por led, o trabalho também começou há 10 dias no bairro Trindade, onde cerca de 4 mil pontos de luz serão trocados.

A substituição no Boaçu iniciou na Rua Alfredo Bahiense, às margens da rodovia BR-101, seguirá pela Rua Capitão Acácio, Rua Imboassu, passando pela Rua Sá Carvalho até chegar na Avenida Presidente Kennedy. O prefeito Capitão Nelson fez questão de acompanhar o início dos trabalhos no bairro.

“Toda a cidade será contemplada com a substituição da lâmpada por led. Isso dá mais segurança para quem anda nas ruas à noite e garante uma economia muito grande”, afirmou o prefeito Capitão Nelson.

Cleber dos Anjos, de 39 anos, é dono de um comércio na rua Capitão Acácio e falou que estava há anos aguardando essa troca.

"Eu moro e tenho comércio aqui há 12 anos. Essa é a única lâmpada da rua que nunca funcionou. Hoje acaba essa escuridão que facilita os roubos e furtos", disse.

Durante o trabalho por todo o município, serão utilizados 16 caminhões de iluminação pública. Antes, a cidade só contava com quatro caminhões à disposição para atuar nos reparos e trocas de lâmpadas. A meta é instalar, por semana, uma média de 1.200 lâmpadas led.

Além das rotas estabelecidas, seis veículos serão destinados para atender solicitações de manutenção dos postes que chegarem da população via aplicativo Colab. A expectativa é de que sejam feitos reparos em mais de 5 mil pontos por mês.