A quinta dose está disponível para os imunossuprimidos com mais de 18 anos, incluindo gestantes e puérperas.Divulgação - Foto: site da PMSG

Publicado 03/10/2022 08:27

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo divulgou sua forma para vacinar toda a população com mais de 3 anos contra o coronavírus. A quinta dose está disponível para os imunossuprimidos com mais de 18 anos, incluindo gestantes e puérperas. E a quarta dose para os adolescentes entre 12 e 17 anos imunossuprimidos – também incluindo gestantes e puérperas. As doses de reforço podem ser aplicadas após intervalo de quatro meses da dose anterior.

Para os gonçalenses com mais de 12 anos, são 16 pontos de vacinação, que funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h. As crianças de 3 a 11 anos podem receber o imunizante em 55 locais de vacinação, também de segunda a sexta, das 8h às 17h. Aos sábados, a Clínica Gonçalense do Mutondo e a Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, vacinam crianças, jovens e adultos, das 8h às 12h.

Entende-se por imunocomprometidos: imunodeficiência primária grave; quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/AIDS; uso de corticóides em doses 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias; uso de drogas modificadoras da resposta imune; auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; pacientes em hemodialise e pacientes com doencas imunomediadas inflamatorias cronicas.

A quarta dose da vacina está disponível para os adultos com mais de 18 anos e com mais de quatro meses de intervalo da terceira dose. Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Os menores de 18 anos devem apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF, identidade e ir acompanhado de uma pessoa responsável com mais de 18 anos.

Já para as demais doses (segunda, terceira e quarta), é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação das doses anteriores. Para a aplicação da quarta e quinta doses dos imunossuprimidos, eles devem levar documento de identificação com foto, laudo que confirme a doença imunossupressora e comprovante da quarta dose da vacina para os adultos ou terceira dose para os adolescentes. Cele

Confira público e quantidade de doses:

Adultos com mais de 18 anos, inclusive quem tomou Janssen – Quatro doses

Adultos com mais de 18 anos imunossuprimidos, inclusive quem tomou Janssen e gestantes e puérperas – Cinco doses

Jovens de 12 a 17 anos imunossuprimidos, incluindo gestantes e puérperas – Quatro doses

Jovens de 12 a 17 anos – Três doses

Crianças de 3 a 11 anos – Duas doses

Locais de vacinação infantil:

1 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

2 - Clínica Gonçalense do Mutondo

3 - USF Josyandra Moura Mesquita, s/nº, Colubandê

4 - PAM Coelho

5 - USF Bandeirantes

6 - USF Tancredo Neves, Trindade

7 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

8 - USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

9 - USF Jardim Catarina I, Jardim Catarina

10 - USF João Goulart, Jardim Catarina

11 - USF Elza Borges, Santa Luzia

12 - USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

13 - USF Ary Teixeira, Bom Retiro

14 - Clínica da Família de Marambaia

15 - USF Louis Pasteur, Guaxindiba

16 - USF Santa Luzia

17 - USF Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra

18 - PAM Neves

19 - Posto de Saúde Roberto Silveira, Vista Alegre

20 - Posto de Saúde Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

21 - Posto de Saúde Apolo III

22 - Posto de Saúde Juarez Antunes, Boa Vista do Laranjal

23 - Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

24 - Posto de Saúde Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros

25 - Posto de Saúde Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

26 - Posto de Saúde Mutuá II

27 - Posto de Saúde Jair Arantes da Cruz, Boa Vista

28 - Posto de Saúde David Capistrano, Recanto das Acácias

29 - USF Quinta Dom Ricardo

30 - Posto de Saúde Constantino Farah, Mutuapira

31 - Posto de Saúde Portão do Rosa, Portão do Rosa

32 - Posto de Saúde Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

33 - Posto de Saúde Itaúna I

34 - Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto

35 - USF Zé Garoto

36 - Posto de Saúde Ana Nery, Gradim

37 - Posto de Saúde Armando Leão, Morro do Castro

38 - Posto de Saúde Wally Figueira da Silva, Rocha

39 - Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho

40 - Posto de Saúde Jardel do Amaral, Venda da Cruz

41 - Posto de Saúde Mutuaguaçu

42 - Posto de Saúde Bocayuva Cunha, Sete Pontes

43 - Polo Sanitário Rio do Ouro

44 - Posto de Saúde Emílio Ribas, Sacramento

45 - Posto de Saúde Manoel de Abreu, Ipiíba

46 - USF Marileia Cardoso, Jóquei

47 - Posto de Saúde Santa Isabel

48 - Posto de Saúde Marechal Cândido Rondon, Colubandê

49 - USF Waldemar Costa Nunes, Barro Vermelho

50 - Posto de Saúde Almerinda

51 - Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

52 - Posto de Saúde Vila Candoza, Coelho

53 - USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

54 - Posto de Saúde Adolfo Lutz, Amendoeira

55 - USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

Locais de vacinação para jovens e adultos

Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Posto de Saúde Santa Izabel, Santa Izabel

PAM Coelho

PAM Neves

Clínica Municipal do Barro Vermelho

USF Bandeirantes

Posto de Saúde Oswaldo Cruz, Amendoeira

USF Vista Alegre

Clínica Gonçalense do Mutondo

Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

Posto de Saúde Tancredo Neves, Luiz Caçador

Posto de Saúde Alberto Constantino Farah, Mutuá.