As aulas acontecem no Espaço Mais Conhecimento, no segundo piso do Partage Shopping.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 30/09/2022 10:48

Uma nova turma do projeto Lidera Mulher foi iniciada nesta quinta-feira (29). A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com o Sebrae.

O Projeto Lidera Mulher tem uma amplitude que vai além dos conhecimentos adquiridos nas aulas e que contribuem para a geração de renda. Nele é formado um coletivo de mulheres empreendedoras, fortalecendo a rede de apoio, através da formação de vínculos que são trabalhados na co-gestão do espaço de exposição dos trabalhos e através dos debates propostos pelas rodas de conversa com temas relevantes à mulher.

O Sebrae atua na capacitação dessas empreendedoras e no gerenciamento de seus negócios, além de técnicas de venda.

“A procura de capacitação tem sido cada vez maior. A cada turma que abrimos temos visto uma procura enorme de mulheres querendo empreender, buscando ferramentas para a liberdade e independência financeira”, destacou a subsecretária, Ana Cristina da Silva.

Durante as aulas, que acontecem no Espaço Mais Conhecimento, no segundo piso do Partage Shopping, são abordados temas como formalização, administração e planejamento de negócios, técnicas de vendas e uso das mídias sociais. O curso terá duração de três meses e. ao término. as mulheres terão oportunidade de divulgar seus trabalhos nos espaços de exposição do Projeto Lidera Mulher, que ficam no terceiro piso do Partage Shopping e no segundo piso do Pátio Alcântara.

Dado o sucesso do projeto, foi criado o Espaço Multiplique que oferece para essas empreendedoras um lugar de produção, troca de experiências, realização de oficinas com temas ligados ao empreendedorismo e de convivência.

“No Espaço Multiplique as mulheres capacitadas têm oportunidade de produzir algumas peças e também compartilharem seus conhecimentos com as outras empreendedoras que desejam aprender uma técnica nova. Enquanto o curso tem por objetivo aprimorar a prática empreendedora de mulheres que já possuem um negócio, as oficinas se destinam àquelas que buscam o conhecimento de uma técnica que contribua para a geração de renda imediata”, afirmou Ana Cristina.

Além de ser um espaço que promove o empreendedorismo feminino, o Lidera Mulher também é acolhimento. Lucinda Mariano, mãe de José Luiz, que tem transtorno do espectro autista, precisa cuidar do jovem em tempo integral.

“Cuido do José 24 horas por dia, não tem como deixar ele com outra pessoa. Expliquei a situação para as profissionais da subsecretaria que foram muito solícitas e acolheram tanto eu quanto o meu filho. Produzo cordão de identificação de autismo e não sabia precificar. Com as aulas vou poder aprender a desenvolver o meu trabalho”, disse Lucinda.