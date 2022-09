A iniciativa faz parte da ação da Secretaria de Turismo e Cultura para promover atrações culturais para a população gonçalense. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

A iniciativa faz parte da ação da Secretaria de Turismo e Cultura para promover atrações culturais para a população gonçalense.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 30/09/2022 10:20

O Teatro Municipal de São Gonçalo segue com programação diversificada durante todo o mês de outubro. O público poderá conferir shows de stand-up comedy, apresentações musicais e peças teatrais. A iniciativa faz parte da ação da Secretaria de Turismo e Cultura para promover atrações culturais para a população gonçalense.

Na terça-feira (4), abrindo os shows do mês, a artista Nany People sobe ao palco pela primeira vez no Teatro Municipal George Savalla Gomes, para apresentar seu espetáculo solo TsuNANY, às 20h30. Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada) pela plataforma Ingresso Digital, através do link:

https://www.ingressodigital.com/evento/6193/Nany_People_Tsunany.

No dia 7 (sexta-feira), a famosa história de amor shakespeariana Romeu E Julieta será apresentada no Municipal. A adaptação e direção de Anselmo Fernandes apresenta uma releitura inovadora do espetáculo, intitulado "Romeu & Julieta como você nunca viu...". A apresentação será às 20h, com classificação etária de 14 anos e entrada franca. Serão disponibilizados 200 lugares para a população assistir ao espetáculo de forma gratuita.

Os interessados devem retirar as pulseiras (ingressos), no Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro, nos dias 3, 4, 5 e 6 de outubro, no horário de 10h às 15h.

Já no dia 8 (sábado), o Teatro Municipal recebe o stand up comedy do youtuber Ítalo Sena. Com sessões às 19h e 21h, o humorista recifense roda o país com seu show solo "Mostrando meu trabalho". Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada) e estão sendo vendidos através do link:

https://www.ingressodigital.com/evento/6364,5633/taloSena_Posso_mostrar_meu_trabalhoA .

No dia 9 (domingo), com duas sessões, o espetáculo infantil "As Aventuras dos 3 Porquinhos" sobre ao palco. A peça é interpretada por três meninas, sendo uma delas atriz gonçalense, que estará se despedindo de seu personagem, encerrando esse ciclo na cidade onde nasceu. As sessões serão realizadas às 15h e 17h30 no Teatro Municipal. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia entrada) e estão sendo vendidos através do link: https://www.sympla.com.br/evento/as-aventuras-dos-tres-porquinhos/1722157, ou na Loja Infantojuvenil Zabumba, localizada na Rua Dr. Feliciano Sodré, nº 195, loja 2, no Centro da cidade.

No dia 15 (sábado), às 21h, é a vez do ator e comediante Marcos Machado apresentar seu show "Simplificando". De forma engraçada, Marcos proporciona várias experiências ao público por meio do stand-up , com humor e acidez sobre diversos assuntos. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada) e podem ser adquiridos através do link:

https://www.ingressodigital.com/evento/6264/Marcos_Machado__Simplificando .

Dia 22 (sábado), o show está garantido com a apresentação "A Festa do Amigo - O Musical". Com início marcado para às 19h, o musical contará com as participações da Orquestra da Grota, Comunidade Católica Shalom, Coro da Oficina de Música com Jackie Ferreira e os solistas André Barroso e Josiele Mariano. Os ingressos custam R$ 10 e podem ser adquiridos nas Lojas Cantinho da Paz (R. Dr. Alfredo Backer, 712, em Alcântara), Livrarias Paulinas (R. Aurelino Leal, 46 - em Niterói) e Maria Clara Artigos Religiosos Católicos (Av. Dezoito do Forte, 138 - Mutuá).

O Teatro Municipal de São Gonçalo fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro.