As mães atendidas no Espaço Rosa da Secretaria Municipal de Assistência Social, serão beneficiadas.

Publicado 29/09/2022 10:24

Uma parceria entre as secretarias municipais de Saúde e Defesa Civil e de Assistência Social de São Gonçalo vai permitir que mães de crianças com deficiências tenham atendimentos de saúde com consultas médicas e realização de exames em um único dia. Ao todo, 30 mães, que são atendidas no Espaço da Inclusão da Secretaria Municipal de Assistência Social, serão beneficiadas no Espaço Rosa no próximo dia 1º de outubro.

As mães serão recebidas na sala de espera da unidade para a atualização cadastral e verificação de documentos. Elas também serão orientadas pela assistente social, psicóloga e a responsável técnica de radiologia sobre a importância do autocuidado, autoexame e a realização dos exames de rotina. Antes de seguirem para as consultas, as mães farão aferição de sinais vitais e pesagem. Todas também poderão fazer o preventivo de câncer de colo do útero e testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

“É um cuidado que nós estamos tendo com as mães que não têm tempo ou oportunidade de se cuidarem por conta dos tratamentos e cuidados com os filhos. Eles também terão atenção no Espaço Rosa enquanto as mães estiverem nos atendimentos. Faremos uma recreação com os profissionais da Assistência Social para que elas fiquem tranquilas e consigam se cuidar”, disse a coordenadora do Espaço Rosa, Marcela Brasil.

Após os atendimentos iniciais, elas passarão pelos ginecologistas, que poderão prescrever – dependendo de cada caso – mamografias e ultrassonografias de mama e transvaginal, além de encaminhar para outros especialistas e exames. “Todos os médicos que vão trabalhar neste dia são voluntários. Eles não fecharam nenhum dia da agenda para atenderem no dia primeiro. Logo, nenhuma paciente será prejudicada”, esclareceu Marcela.

As mães também conseguirão fazer as mamografias no mesmo dia 1º de outubro, já que a fila deste exame está zerada na Central de Regulação da Semsa. “Elas já poderão sair daqui com diagnóstico fechado e encaminhamentos, caso seja necessário”, finalizou a coordenadora.