O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, visitou ontem as obras do Restaurante do Povo. - Divulgação Ascom PMSG

Publicado 28/09/2022 09:17 | Atualizado 28/09/2022 09:19

O prefeito Capitão Nelson, vistoriou, na manhã da última terça-feira (27) obras importantes do seu governo, que estão na reta final, faltando muito pouco para serem entregues à população. "Dois dos equipamentos mais aguardados pelo gonçalense, o Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no bairro Vila Três, e o Restaurante do Povo, no Alcântara, estão recebendo apenas os ajustes finais para sua inauguração", informou o poder público no texto.

O Restaurante do Povo terá sua obra finalizada nos próximos dias, sendo necessário apenas terminar a etapa de paisagismo no exterior do espaço e instalar todo o mobiliário para receber as pessoas que vão tomar café da manhã e almoçar no local, de segunda a sábado, a preços populares.

“Já pedi para trazer todos os móveis e arrumar o mais rápido possível aqui no refeitório e nas salas de armazenamento. Vamos inaugurar logo o restaurante, porque a população merece e precisa desse espaço. Sabemos que as refeições oferecidas aqui serão as únicas feitas no dia por muitas pessoas”, disse o prefeito.

O Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no bairro Vila Três, também está na reta final das obras. São necessárias algumas instalações, a colocação do piso na parte exterior da clínica e a instalação de todo o mobiliário.

O Ciesg terá 26 consultórios e estão previstos 29.300 atendimentos por mês, uma média de 1.300 consultas, exames e serviços oferecidos por dia. A unidade, que irá abrigar também o PAM Alcântara, terá capacidade para realizar 12 mil exames de imagens, 15 mil consultas, além de 100 biópsias, 700 atendimentos de fisioterapia, 500 odontológicos e mil curativos por mês.