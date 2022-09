Uma vasta programação vai marcar o Dia Nacional do Doador de Órgãos no Heat. - Divulgação

Publicado 27/09/2022

O Dia Nacional do Doador de Órgãos é comemorado hoje (terça-feira, 27) por meio de uma vasta programação no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Ontem (segunda, 26) a família do jovem Thiago Carvalho da Costa, de 21 anos, fez o plantio de uma muda de jasmim no Jardim do Heat. O momento marcou o ato de coragem da família em doar órgãos, entre eles o coração, pele e ossos do ente querido.

Thiago sofreu acidente de moto no último dia 16, em Guapimirim. Em estado grave, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e deu entrada no Centro de Trauma do Heat. Após ser estabilizado e operado o jovem foi transferido para o CTI, mas dias depois o seu quadro de saúde se agravou e ele entrou em morte cerebral.

- Sabíamos que o quadro de saúde do Thiago era grave. Dias depois ele piorou e os médicos vieram conversar conosco. A doação dos órgãos foi um processo calma, pensado por toda a família. Hoje sabemos que mais de 30 pessoas estão vivas neste momento graças ao Thiago – explicou a mãe Elisangela Carvalho.

Outras dezenas de famílias doadoras também participaram o evento, que contou com café da manhã, bate-papo e abertura de uma exposição fotográfica relembrando alguns dos momentos de plantio no Jardim do Doador de Órgãos.

No espaço, criado com objetivo de representar a coragem da família pela escolha da doação, é plantada uma muda de jasmim, que significa o órgão vivo que foi transplantado no receptor e que vai crescer e perfumar o ambiente. No Jardim do Doador de Órgãos já foram plantadas mais de 200 mudas de jasmim.

Uma verdadeira força-tarefa é montada no hospital nos dias de captação. Quando um potencial doador é identificado e a equipe médica visualiza a doação de órgãos cuja captação e transporte tem que ser feito em até quatro horas, como o coração, a equipe do CIHDOTT aciona a Central Estadual de Transplantes, que envia helicóptero e até batedores da Polícia Militar para que o paciente que está do outro lado receba o transplante no tempo certo.

De janeiro a agosto deste ano, a equipe do CIHDOTT do Hospital Estadual Alberto Torres realizou 40 notificações, com 25 doações e 43 órgãos captados, entre eles, coração, córneas, tecido e ossos, beneficiando cerca de 150 pessoas.

Segundo as informações, o Hospital Estadual Alberto Torres, administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, ocupa hoje o primeiro lugar no ranking dos hospitais estaduais em captação de órgãos. O Heat é uma unidade de urgência e emergência, especializado no socorro a pacientes com múltiplos traumas.