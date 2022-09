O Teatro Municipal George Savalla Gomes recebeu o renomado artista da música brasileira e internacional, Wagner Tiso. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 26/09/2022 09:27 | Atualizado 26/09/2022 09:29

As comemoração pelo aniversário de 132 anos de emancipação político-administrativa do município de São Gonçalo marcaram o público gonçalense. Várias pessoas tiveram a oportunidade de participar de eventos gratuitos em vários pontos da cidade. Na noite de sábado (24), através da Secretaria de Turismo e Cultura, o palco do Teatro Municipal George Savalla Gomes recebeu o renomado artista da música brasileira e internacional, Wagner Tiso. Ao lado do violoncelo Marcio Mallard, o músico conseguiu embalar o público tocando famosas canções, arrancando aplausos.

"O prefeito Capitão Nelson disse que nós precisamos ocupar os nossos espaços culturais com artistas de nossa cidade. E estamos conseguindo fazer isso. Hoje, vamos colocar para abrir o show artistas da nossa cidade, que vivem na noite e nunca tiveram essa oportunidade. Estou feliz", afirmou o subsecretário de Turismo e Cultura, Beto Baiano.

O espetáculo, que homenageou grandes compositores brasileiros, como Tom Jobim, Villa Lobos e Vinicius de Morais, também abriu espaço para artistas gonçalenses. A abertura do show ficou por conta da cantora Debora Ogeda.

As apresentações estão sendo promovidas pela Funarj, através do projeto “Viva o Compositor Brasileiro”, em diversos teatros do Estado do Rio de Janeiro, com o intuito de eternizar a trajetória dos maiores sucessos da música brasileira.

Programação - No último domingo (25), a festa continuou no palco do Municipal. Quem se apresentou foi o artista plural Yassir Chediak, que tem 20 anos de carreira na música. Violeiro, compositor e cantor tocou para a população suas canções autorais, que fizeram parte de novelas, filmes e documentários, além de clássicos brasileiros.

Já às 20h, o espetáculo ficou por conta do cantor e compositor Carlos Dafé. Comemorando os seus 50 anos de carreira, o artista ofereceu aos gonçalenses clássicos de sucesso, através do projeto “Viva o Compositor Brasileiro”. No repertório estão “Acorda que eu quero ver”, “Venha matar saudades”, “A cruz” e “Pra que vou recordar o que chorei”.