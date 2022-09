Quase 100 mil pessoas aproveitaram o último dia de shows no palco montado em Alcântara. - Divulgação Ascom PMSG

Publicado 26/09/2022 09:19 | Atualizado 26/09/2022 09:20

O terceiro dia do Pagode das Pedrinhas foi marcado por música boa e a presença de muitas famílias na Praia das Pedrinhas, um dos principais pontos turísticos de São Gonçalo. O evento faz parte da programação oficial do aniversário de 132 anos da cidade. Na Avenida Jornalista Roberto Marinho, cerca de 70 mil pessoas aproveitaram o último dia de shows no palco montado no local, com presença de artistas renomados.

O prefeito Capitão Nelson fez questão de percorrer todos os eventos, cumprimentou os artistas e conversou com a população. Ele anunciou algumas atrações e reiterou a importância de retomar as comemorações após a pandemia, lembrando também que São Gonçalo não recebia eventos assim há dez anos.

"É uma alegria enorme poder estar aqui e oferecer aos gonçalenses todos esses eventos, por toda a cidade, porque sabemos como é importante essa retomada à normalidade. Seguimos trabalhando para levar mais serviços de qualidade, mais lazer e cultura e dignidade a cada morador de São Gonçalo".

Pagode das Pedrinhas - O cantor Duduzin subiu ao palco no último sábado (24), às 14h, e não deixou ninguém parado. Duduzin já dividiu o palco com grandes grupos do samba e do pagode, como Revelação, Grupo 100%, Samba Solto, além de Mumuzinho. Em carreira solo desde 2019, o artista caprichou no repertório e apresentou clássicos do pagode dos anos 1990 e também da atualidade.

“Muito feliz em participar dessa festa linda. É bonito de ver os artistas gonçalenses tendo espaço em grandes eventos, mostra que a Prefeitura está valorizando as pratas da casa. E o público foi super carinhoso comigo, que seja a primeira de muitas oportunidades”, contou Duduzin.

Às 17h, foi a vez de Maykon André, que também não poupou energias para embalar o público: das músicas românticas até aquelas que faziam todos tirarem o pé do chão.

“Preparei um repertório diversificado para que todos pudessem curtir muito essa celebração dos 132 anos da nossa tão amada cidade. Feliz e honrado de ter sido chamado para o Pagode das Pedrinhas”, disse Maykon Andre.

Mais shows - No último dia de shows na Avenida Jornalista Roberto Marinho, antiga Avenida Maricá, o público compareceu em peso para prestigiar o encerramento da festa de aniversário da cidade no palco montado no local. Cerca de 70 mil pessoas curtiram os artistas na noite de sábado.

O grupo de pagode Calmaê foi o primeiro a subir ao palco. Logo depois, o cantor Chininha fez o público relembrar as melhores canções do grupo Nosso Sentimento, onde ele era o vocalista antes de seguir carreira solo.

Uma das maiores revelações do sertanejo, o cantor João Gabriel, levou o gênero pela primeira vez ao palco do aniversário da cidade.

"É uma satisfação estar aqui cantando na festa da cidade depois de 26 anos. Eu cantei aqui em São Gonçalo quando tinha 10 anos de idade. O público hoje me recebeu muito bem e fizemos um show lindo", disse João Gabriel.

Fernando Pires e o grupo Só Pra Contrariar voltaram no tempo e levaram para o público as músicas mais antigas e queridas do grupo.

Encerrando a noite, o maior beatmaker e produtor do país, Papatinho, subiu ao palco tocando os maiores sucessos de Anitta, L7nnon, Seu Jorge, Xamã, Orochi, Ludmilla, ConeCrew Diretoria e muito mais, fazendo a galera relembrar os funks que fizeram sucesso na década de 90.