O plano, que está em fase de finalização, será executado em corredores viários de São Gonçalo.Divulgação Ascom PMSG

São Gonçalo dará mais um grande passo na área ambiental, com a implantação do Plano Diretor de Arborização Pública. O plano, que está em fase de finalização, será executado em corredores viários do município, baseado em mapas indicativos de ‘ilhas de calor’.

O plano obedece a um planejamento e normas técnicas previstas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), através do setor de Áreas Verdes, pautado em critérios técnicos para evitar risco de quedas de árvores, problemas com fiação elétrica da rede de alta tensão e respeitando acessibilidade.

"É um desafio muito grande executar arborização pública na cidade por conta das questões urbanísticas que envolvem espaçamento de calçadas, acessibilidade, espécies plantadas inadequadamente e posteamento com milhares de fios de alta tensão e outros milhares de telefonia pendurados desordenadamente. Nosso desafio é trabalhar a arborização pública em blocos, formando “ilhas de frescor” para dar conta das “ilhas de calor” que se formam ao longo dos corredores viários da cidade ”, disse o subsecretário de Meio Ambiente, Glaucio Brandão.

Arborização pública sem planejamento técnico coloca a cidade e seus cidadãos em vulnerabilidade quando acontecem ventanias e chuvas fortes, cada vez mais constantes, por conta do aumento da temperatura que o planeta vem sofrendo.

A partir da implantação nos perímetros onde estão localizadas as ‘ilhas de calor’, o plano propõe arborização em blocos, promovendo serviços ecológicos capazes de contribuir na mitigação ao aquecimento climático local.



O Plano Diretor de Arborização será finalizado em outubro e está sendo executado pela empresa MRV através de Termo de Compromisso e Compensação Ambiental.

São Gonçalo vem avançando na recuperação das áreas verdes, através de plantios realizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a partir de compensações ambientais e pelo Programa Florestas do Amanhã, realizado em parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de São Gonçalo. Do mês de janeiro de 2021 até a presente data, foram plantadas cerca de 100 mil árvores nativas de Mata Atlântica na cidade.