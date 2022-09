Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, cerca de 200 mil pessoas marcaram presença nos shows. - Divulgação Ascom PMSG

Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, cerca de 200 mil pessoas marcaram presença nos shows.Divulgação Ascom PMSG

Publicado 27/09/2022 09:23

A cidade de São Gonçalo ainda repercute as comemorações de seus 132 anos que foi realizado em grande estilo, com uma festa proporcional à grandeza dos gonçalenses. Durante os quatro dias de atrações, que começaram na quinta-feira (22/9), cerca de 200 mil pessoas marcaram presença nos shows espalhados pelos quatro cantos da cidade, que reuniram mais de 30 artistas. Além dos palcos, a programação também contou com desfile cívico-militar, serviços assistenciais, celebrações religiosas, corrida e um festival esportivo.

“Há 10 anos a cidade não tinha uma festa tão grande quanto essa. O gonçalense merece eventos dessa grandeza. Além das atrações musicais, conseguimos levar serviços assistenciais, esporte e lazer. Organizamos dezenas de reuniões com as secretarias envolvidas nos eventos para que tudo desse certo. O saldo foi muito positivo, não tivemos registros de confusões, correu tudo dentro do planejado”, observou o prefeito Capitão Nelson, que, na ocasião, fez questão de percorrer todos os eventos, cumprimentou os artistas e conversou com a população.

Iniciando as comemorações, o tradicional desfile cívico-militar voltou a ser realizado após dois anos de pausa por conta da pandemia. Muitos dos participantes declararam o quanto estavam saudosos pelo retorno da solenidade, que contou com a presença de forças militares, instituições assistenciais, entidades representativas da sociedade civil, de ensino e de saúde.

A Praia das Pedrinhas, no Boa Vista, um dos principais pontos turísticos da cidade, recebeu de quinta a domingo o Pagode das Pedrinhas, um festival de música que reuniu grupos de pagode da cidade, além da bateria da escola de samba Unidos do Porto da Pedra e do DJ Amarelo. Durante a realização da festa, artistas e frequentadores destacaram a importância de promover shows na Praia das Pedrinhas, visto que o lugar recebe grande público no fim de semana, especialmente no horário do almoço.

Os shows também fizeram muito sucesso no espaço da Avenida Jornalista Roberto Marinho, em Alcântara, que recebeu durante três dias apresentações de música gospel, samba, pagode, funk e sertanejo. Mais de 115 mil pessoas foram prestigiar artistas consagrados, que contou também com food trucks e uma área de alimentação.

Desde o início do mês, o Teatro Municipal de São Gonçalo recebeu atrações em alusão ao aniversário da cidade, com distribuição gratuita de ingressos. No último sábado (24), o Municipal recebeu o consagrado artista da música brasileira e internacional, Wagner Tiso. No domingo, os artistas Yassir Chediak e Carlos Dafé subiram ao palco de um dos principais equipamentos culturais da cidade.

A Batalha do Tanque, uma das maiores manifestações culturais da cidade, contou com uma edição especial para o aniversário. Além de MCs de todo o Estado do Rio, o público também ultrapassava a barreira de São Gonçalo, característica marcante da Batalha do Tanque.

Tradição - A Igreja Matriz realizou a tradicional missa de aniversário da cidade na última quinta-feira (22). Antes da celebração da missa, aconteceu o lançamento da música ‘São Gonçalo, amigo de Jesus’, juntamente com o videoclipe da canção. O lançamento aconteceu simultaneamente para 14 paróquias de São Gonçalo pelo Brasil e também para a Igreja de São Gonçalo de Amarante, em Portugal, terra natal do padroeiro da cidade. E no último domingo (25), a Primeira Igreja Batista em São Gonçalo também realizou um culto de celebração à cidade.

Assistência - A Secretaria de Assistência Social realizou ações especiais para atender à população de São Gonçalo. Mais de mil pessoas foram atendidas pelos projetos “Vem brincar com a gente” e o “Cidadania Itinerante”, que aconteceram no Centro e no bairro Trindade. Foram oferecidos serviços de orientação jurídica, instruções sobre o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, orientação ao combate à violência contra as mulheres, verificação sobre o direito à tarifa social da Enel e da Águas do Rio, aferição de pressão arterial, odontomóvel, corte de cabelo, manicure e recreação infantil.

Esporte - O projeto São Gonçalo em Movimento, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg), reuniu quase 2 mil pessoas, no Clube Esportivo Mauá, em um festival esportivo, que contou com apresentações de danças, partidas de futebol e vôlei, roda de capoeira e disputas de artes marciais. Esse foi o primeiro evento que reuniu todas as faixas etárias de alunos do projeto, que são atendidos em 17 modalidades esportivas, entre elas, ballet, dança, zumba funcional, funcional kids, jiu jítsu, muay thai, kickboxing, futebol, futsal, capoeira, handebol, vôlei, ginástica, pilates, natação e PCD.

O esporte também foi representado pela primeira edição da “Corrida Rústica de Aniversário da Cidade – 4km”, que teve a participação de 300 inscritos. A disputa premiou com medalhas e troféus os cinco primeiros colocados das classes feminino e masculino.

Diversos eventos contaram com apoio da concessionária Águas do Rio na distribuição de água para a população.