O diretor do pronto socorro, Allan Lobo, falou sobre a parceria. - Divulgação: Ascom Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Alex Alves

Publicado 29/09/2022 10:11

Pela primeira vez na história de São Gonçalo, o Pronto Socorro Armando de Sá Couto, no Zé Garoto, terá uma Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (Cihdott). O anúncio foi feito durante palestra em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Órgãos, no Núcleo de Estudos e Pesquisas (NEP) da unidade, na manhã desta terça-feira (27).

De acordo com o diretor do pronto socorro, Allan Lobo, a Cihdott da unidade contará com profissionais – médicos e enfermeiros – capazes de efetivar a proposta de doação e a manutenção de potenciais doadores. “Vamos trabalhar em parceria com o Programa Estadual de Transplantes (PET). Identificaremos um potencial doador e avisaremos a eles, que farão a captação dos órgãos. São Gonçalo tinha que avançar neste processo tão importante”, explica.

O pronto socorro de São Gonçalo, única unidade de urgência e emergência da cidade que funciona no regime porta aberta – atende diariamente a cerca de 800 pessoas, principalmente nos finais de semana, quando ocorrem dezenas de ocorrências envolvendo acidente de carro e moto, atropelamentos, quedas, perfuração por arma de fogo (baleado) ou branca (esfaqueado) e agressões. Muitos dos pacientes entram na unidade, são estabilizados, mas devido à gravidade, entram em morte encefálica dias depois.

"É neste momento que a equipe do Cihdott entrará em ação para falar sobre a possibilidade de doação de órgãos. Com carinho e, acima de tudo, muito respeito, a equipe explicará o diagnóstico, esclarecerá dúvidas e enfatizará o quanto o ato de doar pode ajudar muitas outras pessoas", garante o gerente de enfermagem da unidade, Cleber Geddes.

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, aplaudiu a iniciativa dos profissionais do pronto socorro, ressaltando que a doação de órgãos proporciona o prolongamento da expectativa de vida de pessoas que precisam de um transplante. “O ato permite o restabelecimento da saúde e, consequentemente, a retomada das atividades normais. Cada doador pode salvar até oito vidas. Fico muito feliz em ver São Gonçalo aderindo ao Programa Estadual de Transplantes”.