A unidade trabalha com duas equipes de saúde da família com dois médicos generalistas.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fabio Guimarães

Publicado 28/09/2022 09:59

Uma unidade completamente reorganizada e com adaptação dos espaços, proporcionando melhor desempenho dos profissionais e atendimento mais humanizado aos pacientes. Assim pode ser definida a nova Unidade de Saúde da Família (USF) Mahatma Gandhi, no Jardim Califórnia, que tem cerca de 4 mil pacientes cadastrados.

Com a otimização dos espaços, a unidade passou a ter um local mais digno e organizado para a população. Todos os ambientes são climatizados, têm acessibilidade, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e mais consultórios para os atendimentos. Antes, eram cinco e, agora, são sete.

“A mudança é nítida. Temos um local mais digno tanto para os funcionários quanto para os pacientes. O pessoal fica curioso com a unidade nova e vem procurar os serviços. Estamos recebendo muitas pessoas de outros bairros. Até os funcionários estão trabalhando melhor. Estão mais satisfeitos com o espaço limpo e organizado”, disse o administrador do espaço, Artur da Conceição Rodrigues.

A unidade trabalha com duas equipes de saúde da família com dois médicos generalistas, dentistas e duas enfermeiras, sendo uma obstetra, que realiza o pré-natal. Profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) também atendem no local. São eles: assistente social, fisioterapeuta, psicólogo e nutricionista.

Serviços de vacinação, curativo, aferição de pressão e glicose, teste rápido das infecções sexualmente transmissíveis (Ists), preventivo e exames laboratoriais (sangue, urina e fezes) também são oferecidos na USF, que funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. Os atendimentos são realizados através dos agendamentos realizados pelos agentes comunitários de saúde ou direto na unidade.