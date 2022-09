O Momento Musical Salvatori foi criado há 15 anos por Assueres Barbosa e Josias Ávila. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 30/09/2022 10:57

O Teatro Municipal de São Gonçalo foi palco do “Momento Musical Salvatori – 15 anos”, um espetáculo criado para festejar e valorizar a vida, na última quinta-feira (29). A apresentação, além de ser uma celebração aos 15 anos do grupo Momento Musical Salvatori, é uma homenagem ao Dia Nacional do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro.

“O projeto Momento Musical Salvatori foi um dos contemplados pelo maior edital de cultura realizado em São Gonçalo. É um grupo formado por músicos gonçalenses que estão na terceira idade e, por conta do Dia Nacional do Idoso, resolvemos organizar essa grande festa no Teatro Municipal. Estamos sempre trabalhando para valorizar os artistas da cidade e esse grupo da seresta tem um espaço especial no meu coração porque comecei no meio cultural cantando seresta, aos 15 anos de idade”, disse o subsecretário Beto Baiano, que também subiu ao palco para cantar com os seresteiros.

O Momento Musical Salvatori foi criado há 15 anos por Assueres Barbosa e Josias Ávila, com a ideia de promover a seresta de maneira gratuita e acessível no Centro de São Gonçalo.

“O grupo foi fundado inicialmente com seis músicos e hoje contamos com mais de 30 artistas gonçalenses na formação. Preparamos uma apresentação especial para celebrar a música e a vida. É um prazer enorme subir no palco do Teatro Municipal. Tudo que fazemos é com muito amor, e durante nossa trajetória trabalhamos muito para levar música aos gonçalenses e ter a oportunidade de estar neste importante equipamento cultural é um feito que vamos levar para a vida toda”, afirmou a coordenadora do grupo, Antônia Nunes, que deu prosseguimento ao grupo após o falecimento de Assueres.

O repertório do show desta quinta-feira contou com “Noites Traiçoeiras”, “Coração de Luto”, “Pássaro de Fogo”, “No Dia em Que Eu Saí de Casa”, “Tic tac do meu coração”, entre outros sucessos.

Agenda - No dia 15 de outubro, o grupo vai se apresentar no Abrigo Cristo Redentor, e nos dias 24 de novembro e 15 de dezembro, no Centro Cultural Joaquim Lavoura.