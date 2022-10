O deputado estadual eleito, Douglas Ruas, foi para às ruas comemorar o que chamou de dia histórico. - Divulgação

O deputado estadual eleito, Douglas Ruas, foi para às ruas comemorar o que chamou de dia histórico.Divulgação

Publicado 04/10/2022 10:06 | Atualizado 04/10/2022 10:08

Com a declaração de que estava muito feliz com o resultado da sua primeira eleição o deputado estadual eleito Douglas Ruas assim que soube do resultado foi para às ruas agradecer à população fluminense, em especial da cidade de São Gonçalo que abraçou a sua candidatura.



"Vou trabalhar muito na assembleia legislativa para garantir avanços para nossa região. Agora São Gonçalo tem deputado estadual", enfatizou ele. Douglas Ruas (PL), segundo a própria Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), teve uma votação expressiva, com 175.977 mil votos.

Ex-secretário de São Gonçalo disse que se preparou muito para este momento. "Sei que minha responsabilidade é do tamanho do nosso município. Vou levar minha experiência para o Estado e quero trabalhar muito para ajudar no desenvolvimento não apenas de São Gonçalo, mas de toda a região", afirmou o deputado eleito.

Sobre o fato de ter sido o deputado mais votado da história no município, Douglas Ruas disse que isso aumenta ainda mais seu compromisso. "Vou representar não só aqueles que votaram em mim, e sim os mais de 1 milhão de habitantes da nossa amada São Gonçalo", realçou Douglas Ruas.

Confira a lista de todos os deputados eleitos:



1 - Márcio Canella (União)



2 - Douglas Ruas (PL)



3 - Renata Souza (PSol)



4 - Rosenverg Reis (MDB)



5 - Dr. Serginho (PL)



6 - Delaroli (PL)



7 - Thiago Gagliasso (PL)



8 - Rodrigo Bacellar (PL)



9 - Elika Takimoto (PT)



10 - Giselle Monteiro (PL)



11 - Danniel Librelon (REP)



12 - Jair Bittencourt (PL)



13 - Filippe Poubel (PL)



14 - Valdecy da Saúde (PL)



15 - Samuel Malafaia (PL)



16 - Flávio Serafini (PSol)



17 - Vinicius Cozzolino (União)



18 - Val Ceasa (Patriota)



19 - Bruno Dauaire (União)



20 - Dani Balbi (PCdoB)



21 - Renato Machado (PT)



22 - Tia Ju (REP)



23 - Fábio Silva (União)



24 - Carlos Macedo (REP)



25 - Martha Rocha (PDT)



26 - Lucinha (PSD)



27 - Brazão (União)



28 - Índia Armelau (PL)



29 - Verônica Lima (PT)



30 - Carlos Minc (PSB)



31 - Andrézinho Ceciliano (PT)



32 - Renato Miranda (PL)



33 - Gustavo Tutuca (PP)



34 - André Correa (PP)



35 - Anderson Moraes (PL)



36 - Márcio Gualberto (PL)



37 - Rafael Nobre (União)



38 - Zeidan (PT)



39 - Léo Vieira (PSC)



40 - Dani Monteiro (PSol)



41 - Célia Jordão (PL)



42 - Cláudio Caiado (PSD)



43 - Rodrigo Amorim (PTB)



44 - Felipinho Ravis (SDD)



45 - Marina do MST (PT)



46 - Dr. Deodalto (PL)



47 - Tande Vieira (PROS)



48 - Dr. Pedro Ricardo (PROS)



49 - Vitor Júnior (PDT)



50 - Dionísio Lins (PP)



51 - Carlinhos BNH (PP)



52 - Guilherme Schleder (PSD)



53 - Alan Lopes (PL)



54 - Otoni de Paula Pai (MDB)



55 - Luiz Paulo (PSD)



56 - Franciane Motta (União)



57 - Filipe Soares (União)



58 - Chico Machado (SDD)



59 - Jorge Felippe Neto (Avante)



60 - Munir Neto (PSD)



61 - Carla Machado (PT)



62 - Eduardo Cavaliere (PSD)



63 - Giovani Ratinho (SDD)



64 - Thiago Rangel (Pode)



65 - Júlio Rocha (Agir)



66 - Arthur Monteiro (Pode)



67 - Professor Josemar (PSol)



68 - Jari (PSB)



69 - Yuri (PSol)



70 - Fred Pacheco Banda Dom (PMN).