A apresentação foi realizada com objetivo de alertar as mulheres. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fábio Guimarães

Publicado 04/10/2022 10:17

A campanha Outubro Rosa teve início, nesta segunda-feira (3), em São Gonçalo, com uma apresentação do coral do grupo Unidas pela Vida, junto com a Orquestra Municipal de São Gonçalo, na escadaria da Prefeitura. A apresentação foi realizada com objetivo de alertar as mulheres sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e chamar a atenção da população para a causa.

O grupo Unidas Pela Vida é formado por pacientes oncológicas atendidas pelo Centro de Oncologia, no Zé Garoto. Com um repertório alegre, com canções de populares e de fé, entre elas A amizade, Clareou, Raridade e Noites Traiçoeiras, elas celebraram a vida na sede do Executivo. A apresentação também foi acessível aos surdos, com tradução para libras realizada simultaneamente.

O prefeito Capitão Nelson falou sobre os avanços no diagnóstico e tratamento do câncer no município e sobre a importância do gonçalense ser atendido em São Gonçalo, sem precisar se deslocar para outros municípios para se tratar.

“É uma satisfação estar iniciando o Outubro Rosa, para toda a cidade de São Gonçalo. Logo no início do governo, nós tínhamos uma fila com oito mil mulheres aguardando mamografia e, hoje, nós temos a grata satisfação de dizer que não temos nenhuma demanda reprimida, nenhuma mulher aguardando para fazer esse exame. Estamos trabalhando muito e incessantemente. Já iniciamos cirurgias oncológicas no Hospital Luiz Palmier, com realização de seis a oito cirurgias semanalmente, e estamos transformando o Hospital Franciscano, para que a gente consiga fazer lá todas as cirurgias oncológicas de São Gonçalo”, disse o prefeito Capitão Nelson.

As lutas durante o tratamento do câncer foram destacadas no evento.

“Outubro Rosa é falar de prevenção, conscientização, mas, principalmente, celebrar a vida. Hoje, aqui, estamos celebrando a vida. Todas essas mulheres que estão aqui nesse coral foram acometidas pelo câncer de mama. Acompanhamos o diagnóstico, a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, e vê-las aqui hoje é uma superação. Nós nunca tivemos um governo tão empenhado com os pacientes oncológicos”, disse a coordenadora de Políticas Públicas de Combate ao Câncer de São Gonçalo, Patrícia Silva.

A professora Neide Souza, que integra o coral Unidas Pela Vida, falou da importância do evento e sobre a visibilidade do Outubro Rosa para que as mulheres tenham atenção com a própria saúde.

“Conheci o Unidas pela Vida através da primeira caminhada realizada pelo grupo. Conheci a Patrícia e comecei a participar do grupo . Sou paciente oncológica há nove anos e há três integro o grupo. Esse evento mostra para as pacientes oncológicas que nós não vivemos a doença, vivemos a vida! E temos, sim, que curtir esses momentos maravilhosos que são proporcionados", disse Neide, relembrando às mulheres a importância de fazer regularmente o autoexame das mamas, para que, em caso da doença se manifestar, o tratamento seja iniciado de imediato.

A apresentação foi prestigiada pelo vice-prefeito, Sérgio Gevú, pelos secretários municipais de Ordem Pública, Capitão Wellington Moreira; de Assistência Social, Edinaldo Basílio; de Meio Ambiente e de Agricultura e Pesca, Carlos Afonso; de Conservação, Edson Leal; o Secretário de Compras e Suprimentos, Daniel Magalhães ; de Desenvolvimento Econômico, Márcio Picanço, pela a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva, pela vereadora Mariângela Valviesse e pelo deputado estadual eleito, Douglas Ruas.

Programação Outubro Rosa

As atividades do Outubro Rosa acontecerão durante todo o mês, em espaços públicos e privados da cidade, com atividades totalmente gratuitas.

Mamografia - Uma das mais importantes atividades do mês é a marcação da mamografia nos três shoppings da cidade – São Gonçalo Shopping, no Boa Vista; Partage, no Centro; e Pátio Alcântara, em Alcântara, que tiveram início nesta segunda-feira (3). Os agendamentos seguem até o dia 27 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para as marcações, as gonçalenses devem levar o pedido médico, identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

O Espaço Rosa – local da cidade dedicado para a prevenção e combate aos cânceres de mama e colo do útero – terá abertura dos eventos nesta terça-feira (4), a partir das 10h. Uma equipe multiprofissional vai tirar dúvidas e fazer esclarecimentos para as pacientes que estiverem na sala de espera. Elas também terão um dia especial com serviços, testes e cuidados oferecidos no espaço.

Orientações e palestras - A Secretaria de Saúde e Defesa Civil e o Centro de Oncologia, no Zé Garoto, também terão eventos em alusão à campanha. Na secretaria, será no dia 5 de outubro; no Centro de Oncologia, no dia 6 de outubro, ambos a partir das 9h. Nos dois locais acontecerá palestra, orientação e esclarecimentos sobre o tema. No Centro de Oncologia, ainda terá dia da beleza, reflexologia podal e apresentação musical para as pacientes em tratamento.

Caminhada e Corrida - Para quem gosta de atividades físicas, a equipe preparou três eventos: caminhada, pedalada e corrida. A Caminhada Outubro Rosa, Pedalada Rosa e a Corrida Rosa acontecerão no dia 23 de outubro, com concentração a partir das 9h, na Rua da Caminhada, e não há necessidade de inscrição. É só comparecer no dia, de preferência com roupa rosa.

Exposição – Ainda neste mês, haverá a exposição de fotos Unidas Pela Vida na Casa das Artes. A inauguração está prevista para o dia 11, às 16h. E segue aberta durante o mês de outubro.

Suporte para pacientes recém-operadas - As pacientes oncológicas recém-operadas no Hospital Luiz Palmier (HLP) no dia 13 serão recepcionadas com almofada e voucher para retirar o sutiã pós-cirúrgico e bolsa porta-dreno em uma empresa parceira.

Coleta de sangue - A coleta de sangue no Hemonúcleo de São Gonçalo, no dia 17 de outubro, será toda destinada aos pacientes oncológicos.

Palestras motivacionais e peça teatral - Familiares dos pacientes oncológicos assistirão palestras motivacionais e explicativas realizadas pela Coordenação de Saúde Mental da Secretaria e ainda terá apresentação teatral “Tão Forte Como O Rosa”, no dia 23 de outubro, com duas sessões no Teatro Municipal de São Gonçalo, no Centro, às 18h e 19h30. O encerramento será no dia 27 de outubro, às 19h, com a Orquestra Municipal no Teatro Municipal de São Gonçalo.