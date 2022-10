Segundo as informações, a Prefeitura de São Gonçalo desenvolveu todo o projeto das obras. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 05/10/2022 09:40

O bairro de Marambaia nunca mais será o mesmo. A região foi contemplada por obras de drenagem, pavimentação e urbanização, através de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado e os moradores estão comemorando. As obras são realizadas através do programa ‘Governo Presente nas Cidades’, viabilizado pela Secretaria de Estado das Cidades (Secid-RJ). As intervenções já tiveram início.

“É um compromisso do prefeito Capitão Nelson a urbanização de todo o bairro de Marambaia. Já temos licitações em andamento e estamos dando entrada em outra licitação, com quantitativo maior de ruas que serão beneficiadas”, disse a secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Maria Gabriela Bessa.



Segundo as informações, a Prefeitura de São Gonçalo desenvolveu todo o projeto das obras, que foi aprovado junto à Secid. As obras são executadas pelo Governo do Estado. Inicialmente serão beneficiadas sete ruas do bairro, com intervenções no valor de R$ 11 milhões.

Serão 3.200 metros de intervenções, que irão beneficiar a Estrada de Marambaia, Rua da Igualdade, Rua da Liberdade, Rua da Igualdade, Rua da Fraternidade, Rua Heloísa Torres e Rua E (conhecida como Rua da Maçonaria), além de um trecho da Avenida Presidente Roosevelt.

Audiência pública – Segundo a Prefeitura, para que todo o processo fosse transparente e tivesse participação popular, no início de agosto, foi realizado uma audiência pública para debater sobre intervenções de drenagem, pavimentação, urbanização e sinalização em ruas dos bairros Jardim Bom Retiro, Vista Alegre e Marambaia. Para apresentar os projetos à população, a Prefeitura levou a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Semdur) e Secretaria de Estado das Cidades (Secid-RJ).

Novos Rumos – De acordo com o Executivo gonçalense, as obras integram o Plano Estratégico Novos Rumos, no eixo Cidade Bem Cuidada e Organizada, promovendo melhorias nos espaços públicos do município.