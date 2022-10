A Saúde gonçalense informou que os próximos equipamentos esperados são o mamógrafo e o aparelho de raio-x. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fotos: Renan Otto

Publicado 05/10/2022 09:31

O Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no bairro Vila Três, está chegando na reta final das obras e já começou a receber os equipamentos que vão ser utilizados para a realização de exames. Nesta terça-feira (4), um tomógrafo foi montado em uma das salas. O magneto, aparelho que realiza ressonância magnética, também já chegou ao local. Os próximos equipamentos esperados são o mamógrafo e o aparelho de raio-x.

Para ser entregue à população gonçalense, além da instalação dos aparelhos são necessárias algumas intervenções, como a colocação do piso na parte exterior da clínica e a montagem de todo o mobiliário.

“Eu não quero mais que o gonçalense precise sair da cidade para realizar certos tipos de exame. Com o CIESG inaugurado, as pessoas vão poder fazer consultas e exames aqui mesmo em um centro de imagens moderno e com atendimento humanizado”, disse o prefeito Capitão Nelson.

O espaço terá 26 consultórios e estão previstos 29.300 atendimentos por mês, uma média de 1.300 consultas, exames e serviços oferecidos por dia. A unidade, que irá abrigar também o PAM Alcântara, terá capacidade para realizar 12 mil exames de imagens, 15 mil consultas, além de 100 biópsias, 700 atendimentos de fisioterapia, 500 odontológicos e mil curativos por mês.