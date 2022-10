Segundo a Prefeitura de Niterói, a mostra ficará disponível até o fim do outubro. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Luiz Ribeiro

Publicado 06/10/2022 10:10

A população gonçalense ganhou mais uma atividade na programação, além dos espetáculos que estão sendo oferecidos durante todo o mês de outubro. O Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro, também vai receber a exposição de arte "Vem Sentir Van Gogh". A mostra ficará disponível até o próximo dia 31.

Com mais de 20 peças, os trabalhos, que já estão expostos ao público no hall do Teatro, conta com a curadoria de Marina Ribeiro e a participação do artista e paisagista Claudio Cruz. A exposição é um trabalho coletivo inspirado nas obras de Van Gogh, que possui entre as obras a réplica do Sagrado Coração do Redentor.

Ao todo, mais de 13 artistas trabalharam na composição das obras, criando releituras das artes do pintor pós-impressionista neerlandês, Vincent Willem van Gogh. A exposição ficará aberta para visitação de segunda a sábado, das 9h às 20h.

O Teatro Municipal de São Gonçalo fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro. A exposição ficará aberta ao público de segunda a sábado, das 9h às 20h. Entrada franca. Classificação etária: livre.