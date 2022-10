A moradora Conceição Ferro comemora a chegada da água. - Divulgação

Publicado 06/10/2022 10:39

Com a declaração: “Já não tínhamos mais esperança. Mas vocês chegaram para mudar!”, a moradora que mora há mais de 45 anos do bairro Barracão, em São Gonçalo, Conceição Ferro, celebra a primeira vez que ela e os vizinhos têm água forte e regular chegando nas torneiras de casa sem precisar ligar a bomba. Segundo as informações, esta transformação só foi possível na vida desta gonçalense e de cerca de 1,6 mil pessoas do local por causa da chegada do Programa Vem Com a Gente (VCG) de uma companhia de distribuição de água.

A concessionária explica que o trabalho contínuo de mais de 70 agentes de saneamento no bairro ainda não terminou. "A equipe, que está executando o assentamento de 10 quilômetros de rede de distribuição de água, ainda vai realizar diversas melhorias para beneficiar os outros 8 mil moradores da região. Em dois meses no local, os profissionais já mapearam aproximadamente 3 mil imóveis, implantaram mais de 900 novas ligações, realizaram 1.279 vistorias e encontraram 13 irregularidades", afirmou a empresa no texto.

Segundo o coordenador do VCG, Marcos Santos, o programa tem como objetivo atender toda a população. “Desde que começamos a operar no estado do Rio de Janeiro, encontramos particularidades em cada região. No entanto, a empresa tem o compromisso de universalizar o saneamento nos municípios atendidos e chegar em locais que antes não tinham acesso aos serviços ou era feito de forma ineficiente, levando soluções e dignidade para todos”, esclarece Marcos.

O VCG é um programa feito de porta em porta por colaboradores treinados e capacitados que fazem diariamente a atualização dos dados dos clientes, troca de titularidade, vistorias, renegociação de débitos, cadastro na tarifa social, reparos de vazamentos, extensão de rede, entre outros serviços complementares aos realizados na loja de atendimento da concessionária.