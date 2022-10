Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, a unidade atende em média a 190 pessoas por semana. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, a unidade atende em média a 190 pessoas por semana.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 07/10/2022 09:45

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Saúde e Defesa Civil, entregou à população, nesta quinta-feira (6), a Unidade de Saúde da Família Madre Tereza de Calcutá, na Estrela do Norte, completamente reformada.

A unidade, que atende em média a 190 pessoas por semana, agora conta com consultórios novos, ambiente climatizado, novos consultórios de odontologia e ginecologia – com banheiro próprio para comodidade das pacientes -, sanitários adaptados e com acessibilidade, incluindo sirene de alerta para socorro em caso de mal estar, copa para os funcionários, sala de vacina e sala de curativos.

O prefeito Capitão Nelson foi pessoalmente conferir as novas instalações do local e aproveitou a oportunidade para anunciar melhorias para a saúde do município.

“Vamos trabalhar para ampliar o Hospital de Retaguarda, não podemos abandonar essa unidade enquanto temos uma população de 1,2 milhão de habitantes. Já temos o projeto e recurso, vindo do Governo do Estado, que também vai nos ajudar na construção do novo hospital municipal, onde atualmente é a garagem da Prefeitura. Não entra na minha cabeça o gonçalense ter que sair daqui para fazer qualquer tipo de exame ou tratamento de saúde. O Centro de Imagens será inaugurado até o fim do ano no Vila Três”, disse o prefeito.

O secretário de Saúde e Defesa Civil, Dr. Gleison Rocha, destacou o papel fundamental dos profissionais no bom atendimento prestado à população.

“Essa já é a oitava unidade de saúde que estamos entregando completamente reformada. Todas essas unidades são de primeira linha, com banheiros adaptados, consultórios, mas não podemos esquecer do calor humano, do bom atendimento que será prestado à população”, disse o secretário.

As obras integram o eixo Cidade Saudável, do Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que prevê mudanças e avanços na área da saúde.

“É uma grata satisfação participar dessa entrega. Isso é fruto de um planejamento, que fizemos ainda quando eu estava secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais. Apresentamos o Plano Novos Rumos, que tem o eixo Cidade Saudável, com uma restruturação de toda a rede pública municipal de saúde, principalmente na atenção básica”, disse o deputado estadual eleito, Douglas Ruas.

Também estiveram presentes na entrega da reforma o secretário de Parques e Jardins, Edson Leal, o subsecretário da Atenção Básica, Maik Melo, o subsecretário de Odontologia, Dr. Paulo Alberto do Nascimento, o administrador da USF Madre Tereza de Calcutá, Mano Nei.