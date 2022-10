A Secretaria de Ordem Pública, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, em parceria com a Secretaria de Conservação, removeu bancas irregulares. - Divulgação Ascom Prefeitura de São Gonçalo

A Secretaria de Ordem Pública, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, em parceria com a Secretaria de Conservação, removeu bancas irregulares.Divulgação Ascom Prefeitura de São Gonçalo

Publicado 11/10/2022 08:59 | Atualizado 11/10/2022 09:06

As ações de ordenamento urbano em São Gonçalo têm se intensificado mês a mês. Nesta segunda-feira (10), a Secretaria de Ordem Pública, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, em parceria com a Secretaria de Conservação, removeu três bancas que estavam fixadas em vias públicas de forma irregular, nos bairros de Nova Cidade e Vila Três.

Nas primeiras horas do dia, uma equipe foi enviada para o bairro de Nova Cidade, para retirar a primeira banca, que estava abandonada na Travessa Nossa Senhora da Conceição. A banca ocupava o espaço público, impedindo a passagem de pedestres. A subsecretaria recebeu a solicitação via aplicativo Colab.

Logo em seguida, os fiscais se dirigiram até o bairro Vila Três, onde removeram mais dois módulos, que estavam fixados nos acessos às ruas Nestor Pinto Alves com Alagoas. Na semana passada, o proprietário já havia sido notificado para a retirada das bancas, no prazo de 24h, mas não atendeu a solicitação. As três bancas foram removidas para depósito público.

Código de Posturas – Com base no Código de Posturas (Art. 234), qualquer banca instalada sem autorização, ou em desacordo com o modelo aprovado, poderá ser removida para o depósito público e somente liberada após o pagamento das taxas previstas.