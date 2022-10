A disputa musical será realizada no Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro, às 19h. - Divulgação

A disputa musical será realizada no Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro, às 19h. Divulgação

Publicado 10/10/2022 10:39

Após a finalização da primeira etapa do Festival da Canção Gonçalense, no mês de setembro, agora chegou a vez dos finalistas soltarem a voz na fase final, que acontece nesta terça-feira (11). A disputa musical será realizada no Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro, às 19h.

O evento, que é uma realização da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em parceria com o Partage Shopping, levará os oito finalistas ao palco para cantar suas canções autorais. Durante as apresentações, os artistas contarão com o acompanhamento da Orquestra Municipal de São Gonçalo. O festival foi desenvolvido com intuito de valorizar a cultura gonçalense e os trabalhos autorais dos aristas do município.

Para avaliar as apresentações, nesta etapa final, a mesa de jurados contará com convidados de peso como o secretário de Turismo e Cultura, Lucas Muniz, os compositores Altay Veloso e Paulinho Resende, além do cantor Marcos Sabino, Sergio Caetano, Gabriel Marquiori e o jornalista e compositor Sergio Soares.

Para esta apresentação, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), na segunda-feira (10), às 17h, 50 pares de ingressos para o espetáculo da etapa final do Festival da Canção Gonçalense, às 19h.

Artistas finalistas -

- Julimar Hilario P. de Moraes

- Marcio Freitas Barbosa

- Patrick Ramos da Silva Pires

- Claudio Luiz P. Ian Medeiros

- Cristian Monteiro da Silva

- Rafaela Porciuncula P. Rocha

- Guilherme Couto

- Weslely de Azevedo

Premiações

Os artistas semifinalistas receberão uma medalha de participação. Os três primeiros colocados do festival ganharão um troféu e vouchers (cartão com limite) para consumo no Shopping Partage, nos valores de:

1º lugar: R$ 3.000,00;

2º lugar: R$ 2.000,00;

3º lugar: R$ 1.000,00.