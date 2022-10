De acordo com um levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP), os casos de feminicídio aumentaram 73% nos últimos cinco anos no Estado do Rio de Janeiro. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fabio Guimarães

Nesta segunda-feira (10) é celebrado o Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher, um movimento criado após mulheres se reunirem em forma de protesto contra o aumento da violência de gênero no Brasil, na década de 1980. De acordo com um levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP), os casos de feminicídio aumentaram 73% nos últimos cinco anos no Estado do Rio de Janeiro.

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, conta com equipamentos que atuam no enfrentamento da violência contra a mulher, que são eles a Sala Lilás, uma parceria entre o Tribunal de Justiça com as secretarias municipais de Saúde e de Assistência Social de São Gonçalo, que funciona no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, e o Centro de Apoio Especializado de Orientação à Mulher - Ceom Zuzu, em Neves.

A Sala Lilás foi criada com o objetivo de prestar um atendimento mais acolhedor às vítimas de violências doméstica e familiar, com incidência nas violências física e sexual, que chegam ao IML para realização do exame de corpo de delito após registrar ocorrências nas delegacias.

Já o Centro de Apoio Especializado de Orientação à Mulher - Ceom Zuzu Angel - que recentemente foi totalmente revitalizado para melhor atender as mulheres assistidas, recebe vítimas de violência através de demanda espontânea, conforme a necessidade de cada caso. A equipe do Ceom é formada por uma equipe que conta com psicólogo, assistente social e advogado, que realiza uma escuta técnica e encaminha a vítima para serviços de assistência social.

“A violência contra a mulher é uma realidade que nos indigna muito e que não podemos parar de falar sobre o enfrentamento. O governo do Capitão Nelson está fazendo um trabalho minucioso e preciso no município. Um dos exemplos é a revitalização do Ceom, que durante anos necessitava de reformas e, nessa gestão, foi possível entregar um equipamento totalmente reformado e reestruturado para poder dar um atendimento digno e humanizado às mulhere”, declarou a subsecretária Ana Cristina da Silva.

Com o objetivo de promover a conscientização pelo fim da violência doméstica e do feminicídio, a subsecretaria realiza constantemente ações de esclarecimentos nos espaços do município.

“A educação é a arma para combatermos a violência de gênero e, por isso, continuamos ministrando palestras em escolas do município e nos equipamentos da Assistência, pois sabemos que o processo de conscientização se dá nos diversos espaços onde o indivíduo está inserido, ou seja, na escola, na família, na sociedade”, disse Ana Cristina.

Disque 180 – A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 – é uma política pública essencial para o enfrentamento à violência contra a mulher em âmbito nacional e internacional. Por meio de ligação gratuita e confidencial, esse canal de denúncia funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, no Brasil e em outros 16 países. Além de registrar denúncias de violações contra mulheres, encaminhá-las aos órgãos competentes e realizar seu monitoramento, o Ligue 180 também dissemina informações sobre direitos da mulher, amparo legal e a rede de atendimento e acolhimento.

No município de São Gonçalo é obrigatória a fixação, em diferentes tipos de estabelecimentos (entre comércios, indústrias, prestadores de serviços, escolas), de avisos com o Disque 180, número para denúncias de violência contra a mulher. A medida se estende também aos veículos destinados ao transporte público municipal.

Serviço:

. A Sala Lilás fica no IML do Tribobó, na Rua Cap. Juvenal Figueiredo, 3.381, Tribobó.

. O CEOM fica na Rua Camilo Fernandes Moreira, sem número, Neves.