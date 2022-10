A Prefeitura de São Gonçalo, através do paisagismo e do Projeto Cidade Ilustrada, vem tratando a cidade com muito zelo. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

A Prefeitura de São Gonçalo, através do paisagismo e do Projeto Cidade Ilustrada, vem tratando a cidade com muito zelo.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 11/10/2022 09:28

A Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo voltou a levar mais cores para os viadutos grafitados, através do programa Cidade Ilustrada. Segundo a pasta, com a proposta de embelezamento da cidade, foi dado início ao plantio de quase duas mil mudas de plantas no viaduto de Maria Paula.

O próximo local a receber o paisagismo, pelas equipes de Parques e Jardins, será o viaduto do Colubandê.





O projeto priorizou em seu designer a ilustração de espécies de plantas que já existem na Área de Proteção Ambiental Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula. Foram plantadas 1.850 mudas de plantas e 700 metros quadrados de grama.





Além do paisagismo nos viadutos, o setor de Áreas Verdes também vai levar o plantio de mudas para as praças que estão passando por obras, através do programa Praças Renovadas. Raul Veiga, Boaçu, Boa Vista, Jardim Catarina, Gradim, Largo de Itauna, Coroado, Laranjal e Rocha são algumas praças que já começaram a receber as intervenções.







A ideia é que as praças recebam um novo designer, com novos equipamentos e concepção paisagística e uma área mais ampla para atividades físicas.







As grades serão retiradas para um novo conceito com canteiros vivos. As praças receberão instalação de piso emborrachado e inclusão de novos brinquedos, implantação de novos equipamentos de academia, iluminação de led, rampa de acessibilidade, entre outras.