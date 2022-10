Parceria proporciona recuperação das margens e espelhos d’água para evitar transtornos ocasionados por alagamentos. - Divulgação Asco m PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 13/10/2022 09:26

“Limpa Rio” chega ao bairro Rio do Ouro

O Programa Limpa Rio, por meio de uma parceria do Governo do Estado, através do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), e a Prefeitura de São Gonçalo, vai beneficiar vários bairros da cidade. As ações não param e desta vez as equipes estão fazendo a limpeza do Rio Aldeias, em Rio do Ouro. O objetivo é, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o de proporcionar a recuperação das margens e espelhos d’água para evitar transtornos ocasionados por alagamentos.

“Essa parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de São Gonçalo, com a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente, vem limpando os rios do nosso município. Isso mostra a importância de termos um governo atuante e parceiro, que tem responsabilidade com o gonçalense”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Carlos Afonso.

O Rio Aldeias fica às margens da RJ-106. Leonardo Mansur, de 37 anos, mora com a família próximo ao local. De acordo com ele, a família já enfrentou cinco alagamentos nos oito anos em que mora na região.

“Eu fiquei com essa casa aqui do meu pai, que trabalhava para o dono do terreno. Não tinha onde morar com minha família. Era ficar aqui ou morar na rua. Nesses oito anos em que moro aqui nunca vieram limpar nada. Nunca se preocuparam. Eu já perdi muitas coisas. É a primeira vez que limpam”, disse.

Para o morador Silvio da Silva Milese, a Prefeitura de São Gonçalo vai ter que trabalhar muito com isso para recuperar o tempo perdido. "Primeiro tinha que se fazer um trabalho de educação com a população para não jogar o lixo no rio. Depois, é preciso fazer um canal concretado para ficar um serviço bem feito", afirmou Silvio.