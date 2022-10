O evento traz palestras de psicólogos e professores que tratam de motivação. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Julio Diniz

Publicado 19/10/2022 09:08

A formação continuada e acolhimento dos professores está em alta para os mestres de São Gonçalo. Com uma programação extensa a Secretaria de Educação de São Gonçalo promoveu, na última terça-feira (18), a abertura da Semana Pedagógica 2022, que acontece até o dia 21 deste mês. Com, em média, 140 profissionais por dia, o evento traz palestras de psicólogos e professores que tratam de motivação, cuidados e desafios destes trabalhadores. Para se inscrever, o professor deve procurar o diretor de sua unidade de ensino e consultar a lotação da palestra que tem interesse.

Dando as boas-vindas aos participantes, o secretário de Educação, Maurício Nascimento, parabenizou os profissionais pelo excelente trabalho feito nas escolas todos os dias. Segundo o secretário, nada poderia ser feito sem o empenho e a dedicação dos professores.

“Gostaria de agradecer a todos os profissionais que estão presentes pelo trabalho maravilhoso, que resultou no crescimento de seis pontos no Ideb. Sabemos que ainda temos um caminho pela frente, mas um resultado como este, em meio a uma pandemia, é extremamente positivo”, disse o secretário.

Inscrita em três palestras, a professora da Sala de Recursos da Escola Municipal Pastor Haroldo Gomes, em Itaúna, Maria de Fátima Lima, conta que as palestras que assistiu, do psicólogo Marcos André e da professora Ana El Achkar, a inspiraram. Segundo ela, é preciso resgatar sempre no professor a motivação e a resiliência.

“É interessante que eu participei das palestras da manhã e da tarde e uma está complementando a outra, sem contar que a fala dos palestrantes está bem real, bem pé no chão, chamando o professor para a realidade. Eu já estou pensando no que posso inovar amanhã quando chegar na escola e o que vou falar de dica para os meus colegas que não puderam comparecer. Uma palavra de carinho levanta a nossa autoestima e faz com que a gente busque ser ainda melhor na profissão”, conta a professora.

A programação é a seguinte:

Quarta-feira (19) – 10h/14h – Palestra com o professor Alessandro Lombardi com o tema “BNCC e as competências socioemocionais: desafios e possibilidades no contexto atual”.

Quinta-feira (20) – 10h – Palestra com a professora Karla Netto com o tema “Avaliar por competências e habilidades”; 14h – Palestra com a professora Ana Lúcia Guimarães com o tema “BNCC e as competências socioemocionais: desafios e possibilidades no contexto atual”.

Sexta-feira (21) – 10h/14h – Palestra com a professora Guilhermina Ferreiras com o tema “Recompor e acelerar: perspectivas educativas de equidade”; 18h – Palestra com a professora Rejane Batista com o tema “O currículo da EJA pós-pandemia”.