A obra é esperada há tempos pelos moradores.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 20/10/2022 09:27

As equipes da Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo já iniciaram o processo de revitalização na praça da Rua Nestor Pinto Alves, no bairro Vila Três. A obra, que é esperada há tempos pelos moradores, começou esta semana, com a retirada dos pisos intertravados para realizar a recuperação da calçada e da galeria de água pluvial.

Também será feita a manutenção do alambrado, a grama sintética será trocada, novos brinquedos serão instalados, a quadra poliesportiva receberá novo cercamento e o serviço será finalizado com o paisagismo no entorno da praça.

Luize Chagas, de 32 anos, que mora no bairro há 13 anos, falou da expectativa da obra. “As crianças usam essa pracinha porque tem escolinha de futebol na quadra. Quando está muito calor, as crianças ficam à noite brincando no parquinho. Vai ser ótimo ver tudo novo”, disse.

Segundo os moradores, durante a noite, o movimento no local é intenso e muitas famílias frequentam o espaço. O secretário de Conservação, Edson Leal, disse que o local será reformado para atender aos moradores.

“A população precisa desses espaços de lazer. Nós vamos entregar um local totalmente reformado, com novos brinquedos, uma nova quadra. E os moradores vão poder usufruir com suas famílias”, disse.