O sambista Fernando Procópio faz show no Beco do Rato, na Rua Joaquim Silva, 11, no Centro, Rio de Janeiro, no próximo domingo (23), às 16h.Divulgação

Publicado 19/10/2022 09:25 | Atualizado 19/10/2022 09:56

O sambista e partideiro Fernando Procópio está bombando na internet com sambas contra preconceitos e tabus sociais. Os vídeos de Procópio somam mais de 2 milhões de visualizações na internet. Ele, que é morador de Neves, em São Gonçalo, é da quarta geração de uma família de sambistas. Seu bisavô, Lalau do Bandolim, tocou com Pixinguinha e seu avô, Osmar do Cavaco, com Candeia. Seu tio, Serginho Procópio, é compositor da Portela.



Na última semana, ele lançou o primeiro clipe da carreira, o single "Na Boca do Povo''. Artistas como Astrid, apresentadora do GNT, e Adriane Galisteu já haviam compartilhado uma gravação amadora da música sendo cantada e tocada por Procópio em uma roda de samba. Tamanho sucesso o levou ao programa da Eliana, no SBT, no quadro Famosos da Internet.

No show no Beco do Rato do próximo domingo (23), às 16h, ele vai apresentar canções que versam sobre o cotidiano do subúrbio carioca e contra preconceitos e tabus da nossa sociedade.

O partido alto 'Na Boca do Povo' traz na letra uma desmistificação de preconceitos enraizados na sociedade. Em um dos trechos, Fernando rima assim: “Tem conceitos que empurram pra gente / Mas se usar a mente a gente estranha / A mulher que pega todo mundo/ O que ela é?” Fernando completa assim: “Se engana na reflexão/ Quem responde a questão logo assim de primeira/ A menina que zoa o plantão/Sem dar satisfação pra ninguém/ É solteira.”



"É um partido-alto nato, de pergunta e resposta. Apresentei a ideia pro meu parceiro, Tinho Brito, e ele topou de cara o desafio. Com essa canção vencemos o Batuque da Boa, concurso promovido pela cervejaria Antártica, no Parque Madureira, que premiou o melhor samba inédito de 2018", lembra Procópio.



Ele disse que a reação das pessoas ao conhecerem o partido alto nas rodas onde ele se apresenta tem sido calorosa. "O samba, assim como a sociedade num todo, ainda está em processo de derrubada dos preconceitos, do machismo, mas como essa ideia do Na Boca do Povo foi muito diferente e jamais levantada num samba dessa forma, o pessoal se surpreendeu com a ousadia da canção e vibrou, e ainda vibra, a cada verso", afirmou Fernando.



Personalidades como Astrid Fontenelle, Adriane Galisteu e o ator Jarbas Homem de Mello, marido da também atriz Claudia Raia, compartilharam e fizeram elogios a Fernando nas redes sociais.



Procópio já havia viralizado três anos atrás com Eu Vos Declaro, samba pró-casamento homoafetivo. A música teve mais de 4 milhões de visualizações somente no Facebook. O novo sucesso, em 2022, impulsionou a agenda de shows do artista e a presença na televisão. Fernando se apresentou no programa Eliana do SBT no quadro Famosos da Internet. “Amei a mensagem. Um samba de qualidade. Por isso que viralizou”, disse a loira.





Quarta geração do samba



Fernando Procópio é o cara que realmente pode dizer que tem uma família do samba. Ele é da quarta geração de sambistas que tocaram com mestres da música popular brasileira.

“Meu bisavô, Lalau do Bandolim, tocou com Pixinguinha. Meu avô Osmar do Cavaco, foi um grande músico acompanhante, tocou com lendas do samba como Candeia, Paulinho da Viola, Aniceto do Império, entre outros, e foi também integrante da Velha Guarda da Portela. Meu tio, Serginho Procópio, sucedeu meu avô na Velha Guarda, e além de músico, é compositor de vários sambas de sucesso. Meu pai também é compositor, mas daqueles que faz samba para a própria satisfação. Eu acabei seguindo o curso familiar e sou da 4° geração musical da família Procópio”, contou o sambista.



No clipe de Na Boca do Povo, o partideiro pega um megafone e atrai atenção de uma galera para, de forma divertida, questionar tabus da sociedade. “Foi tudo gravado em um dia. Eu fiquei muito feliz com o resultado. O clipe tá muito bonito. Agora é botar na boca do povo, deixar as pessoas verem e ouvirem”, finalizou Fernando.