Mães e responsáveis dos alunos assistiram a uma palestra sobre saúde da mulher. Divulgação Ascom PMSG - Foto: Julio Diniz

Publicado 20/10/2022 10:00

Com o tema da campanha Outubro Rosa, a Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Professora Claudia de Souza Mota Castro, em Monjolos, recebeu, na última quarta-feira (19), mães e responsáveis dos alunos para uma palestra sobre saúde da mulher. Além do momento de prevenção e conscientização em várias áreas que abrangem o universo feminino, o evento também contou com um momento especial, onde as alunas cuidaram e maquiaram as mães.

Ministrada pela neuropsicopedagoga Angela Molezon, a palestra evidenciou a saúde física e mental das mulheres. Ela conta que a palestra não é apenas voltada para a prevenção do câncer de mama e sim a prevenção de todas as doenças, além de trabalhar a empatia e a solidariedade entre as mulheres.

“O Outubro Rosa é uma campanha muito importante porque evidencia o autocuidado em relação à prevenção. Na palestra, nós conseguimos, através de um contexto, trazer também outros temas como a saúde emocional, a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. Todo o contexto é baseado em pesquisas e em evidências científicas”, disse a neuropsicopedagoga.

Na plateia, estava Doriane Cardoso, que é mãe da Júlia, de 6 anos. Ela entende a importância da escola ter essa proximidade com as mães, fazendo eventos que estimulem a procura por exames preventivos.

“Achei muito interessante a proposta de conscientizar as mulheres e é preciso reforçar para a população os locais em que são realizados os exames, como foi feito aqui. O relato das participantes sobre a facilidade com que elas conseguiram fazer os exames nos postos de saúde das proximidades, fazem com que outras mulheres procurem também”, afirmou a mãe.