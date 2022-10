Ao lado de Lula, Rodrigo Neves falou sobre as realizações em favor de São Gonçalo quando era presidente, entre 2003 e 2010. - Divulgação

Publicado 20/10/2022 20:59

A presença do ex-presidente Lula, candidato à presidência nas Eleições 2022, reuniu milhares de pessoas em São Gonçalo no início da tarde desta quinta-feira, 20. Durante o evento, que teve como anfitrião o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), Lula falou sobre a necessidade de o novo governo trabalhar para fazer o Brasil voltar a gerar empregos.

“A gente está percorrendo o Brasil para ganhar as eleições, por isso no dia 30 é muito importante ir votar. Vamos votar para que juntos possamos voltar a construir um Brasil melhor, para o Brasil voltar a gerar empregos, para que o povo possa trabalhar. E todo mundo sabe a diferença entre nosso governo e o governo do adversário: a única coisa que ele faz melhor do que nós é mentir. Este país não precisa de mentira, precisa de educação, emprego e comida no prato”, discursou Lula.

Ao lado de Lula, Rodrigo Neves falou sobre as realizações de Lula em favor de São Gonçalo quando era presidente, entre 2003 e 2010. “Esta caminhada é a caminhada da gratidão, do reconhecimento por Lula ter gerado mais de 200 mil empregos em São Gonçalo e região, principalmente na Indústria Naval. Mas agora, depois de 4 anos desse desgoverno que está aí, o povo gonçalense sofre com o desemprego. Lula trouxe a primeira Escola Técnica Federal para São Gonçalo, fez a expansão da Universidade Federal Fluminense, que tinha 20 mil alunos e hoje tem mais de 50 mil, atendendo a toda a região metropolitana. Por tudo isso eu não tenho dúvida, no dia 30 o voto é no 13”, afirmou Neves.

A caminhada contou ainda com a participação do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, do vice-presidente nacional do PT e deputado federal eleito, Washington Quaquá, do deputado federal Marcelo Freixo (PSB), do prefeito de Maricá, Fabiano Horta, e de outras lideranças políticas do estado do Rio de Janeiro.