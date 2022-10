A apresentação, que tem início às 20h, contará com grandes artistas musicais. - Divulgação

Publicado 21/10/2022 09:40

O Teatro Municipal de São Gonçalo vai receber, na próxima terça-feira (25), o espetáculo “Semana da Música da Independência”. A apresentação, que tem início às 20h, contará com grandes artistas musicais e distribuição de ingressos gratuitos. O evento é uma iniciativa da Secretaria de Turismo e Cultura, com intuito de disponibilizar atrações culturais para a população gonçalense.

O espetáculo será realizado em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil, sendo celebrado através da enorme diversidade musical e étnica do povo brasileiro. A apresentação será aberta pelo diretor artístico e violinista Zeh Netto, interpretando a peça instrumental de sua autoria “De boca no frevo”, que mescla o conhecido gênero pernambucano com pitadas de romantismo.

Em seguida, o coral do Centro de Apoio ao Deficiente Visual de São Gonçalo (Cadevisg) sobe ao palco apresentando o “Hino do Deficiente Visual”. O cantor Zeh Netto retorna ao palco para interpretar com violão solo a canção “Agreste”, tema de inspiração da cultura nordestina.

Entre as atrações, os espectadores também contarão com a apresentação da Orquestra Municipal de São Gonçalo, sob a regência do maestro Paulo Guarany. O repertório conta com a Quinta Sinfonia de Beethoven (uma parte), em ritmo de mambo, e “O Guarany”, de Carlos Gomes.

O evento fecha com um arranjo do “Hino da Independência”, criado pelo violinista Zeh Netto, feito especialmente para o evento.

Ao todo serão disponibilizados gratuitamente 150 ingressos, que podem ser retirados através da plataforma Sympla. Os interessados devem acessar o link https://www.sympla.com.br/evento/semana-da-musica-da-independencia/1741796 e imprimir o comprovante a apresentar no dia do espetáculo. Vale ressaltar que somente aqueles que adquirirem os ingressos antecipadamente poderão assistir ao espetáculo na próxima terça-feira (25).

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo. Classificação livre.