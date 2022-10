Segundo as informações, a partir de agora as rotatórias vão contar com guardas municipais em viaturas. - Divulgação Ascom PMSG

As ações de patrulhamento ostensivo pelas vias públicas passaram a ser intensificadas em São Gonçalo. Isso aconteceu graças a nova reestruturação da Guarda Municipal, através de um planejamento estratégico elaborado em conjunto com a Secretaria de Ordem Pública, guardas municipais ficam sediados em três pontos específicos da cidade para atender a demandas emergenciais.

"Através dessa nova reorganização, a partir de agora, nas rotatórias que ligam as vias Avenida Presidente Kennedy e Rua Doutor Nilo Peçanha, no Centro, e nas ruas Francisco Portela e Coronel Serrado, no Zé Garoto, contam com guardas municipais em viaturas, com intuito de garantir a fluidez no trânsito, manutenção e organização das vias públicas e atender as demandas dos cidadãos gonçalenses", informou o poder público no texto.

"Além disso, junto ao novo planejamento, também foi elaborado um novo modelo de baseamento para os agentes do Grupamento de Trânsito, disponibilizando em pontos alternados do município, em dois horários diferentes, mais de 70 guardas municipais em áreas centrais, atuando no ordenamento do trânsito e apoio às obras realizadas pela cidade", disse a Prefeitura de São Gonçalo na nota.

A cidade também reforçou a atuação dos guardas municipais ligados aos grupamentos de Preservação e Defesa Ambiental (GPAm), Ronda Ostensiva (Romu) e postos fixos, dando apoio a atividades de resgate de animais, proteção ambiental e ao patrimônio público.

Para o secretário de Ordem Pública, Capitão Wellington Moreira, essa nova estruturação da Guarda Municipal é um passo positivo para o desenvolvimento das ações dos agentes de segurança pública e um benefício para a população gonçalense.

"A nova estruturação está ligada ao que há de mais moderno. Estudamos e elaboramos, de acordo com a mancha criminal do município, ações para os setores de inteligência, operacional e logística da Guarda Municipal, com o intuito de atender as necessidades da cidade. Esse novo modelo vai colaborar com a sensação de segurança da população e execução das atividades da corporação", afirmou o secretário de Ordem Pública.

"Parte do grupamento de trânsito vem para trazer mais segurança para os contribuintes. Também disponibilizamos, em alguns locais, viaturas com guardas municipais para questões de infrações de trânsito, para atender aos pedestres e demais questões do município", disse o comandante da Guarda Municipal, Ewerton França Mendes.