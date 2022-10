As ações, em celebração à campanha Outubro Rosa, realizadas pela Prefeitura de São Gonçalo, acontecem por toda a cidade ao longo deste mês. - Divulgação Ascom PMSG

As ações, em celebração à campanha Outubro Rosa, realizadas pela Prefeitura de São Gonçalo, acontecem por toda a cidade ao longo deste mês.Divulgação Ascom PMSG

Publicado 24/10/2022 10:44

A Rua Jaime Figueiredo, na Parada 40, de São Gonçalo, recebeu a "Caminhada Rosa", na manhã deste domingo (23). Centenas de mulheres percorreram toda a via, com intuito de conscientizar e alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero. As ações, em celebração à campanha Outubro Rosa, realizadas pela Prefeitura, acontecem por toda a cidade ao longo deste mês.

A concentração, que teve início às 8h, reuniu mulheres com faixas e cartazes com mensagens de motivação, alerta e incentivo. A caminhada contou com a participação dos núcleos de academias de saúde da Secretaria de Saúde e Defesa Civil, apoio de voluntários da Cruz Vermelha, Guarda Municipal e Secretaria de Esporte e Lazer, responsável pela estruturação do percurso, além de apoio do Supermarket.

A dispersão aconteceu na Praça dos Ex-Combatentes, onde várias atividades foram oferecidas à população. Os participantes da caminhada puderam aferir a glicose e a pressão arterial. Atividades de recreação também foram disponibilizadas para as crianças, além de pipoca e algodão doce.

O vice-prefeito Sérgio Gevú marcou presença e falou sobre a necessidade dessas ações de conscientização.

"Esse é um ato de solidariedade, vitória e companheirismo. Vemos aqui, inúmeras mulheres e homens engajados nessa luta de conscientização. O prefeito Capitão Nelson é um apoiador dessa causa, por isso tem disponibilizado tantas ações para as mulheres do nosso município neste mês", afirmou o vice-prefeito.

A subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Ana Cristina da Silva, reforçou a importância dessas atividades e caminhou com o grupo de mulheres.

"A política pública para a mulher é transversal. O nosso prefeito Capitão Nelson nos incentiva para que possamos trabalhar todos os dias em prol da mulher. Se não tiver união entre o Executivo, Legislativo e o Judiciário, a gente não avança. Irei brigar pela causa da mulher todos os dias. O governo irá trabalhar por isso todos os dias também", garantiu a subsecretaria.

A Caminhada Rosa também contou com a presença de secretários do Executivo e vereadores.

Mais ações - Diferentes ações continuam até o fim de outubro em espaços públicos e privados. Todos os eventos são gratuitos. Neste domingo (23), haverá apresentação teatral “Tão Forte Como O Rosa” com duas sessões no Teatro Municipal de São Gonçalo, no Centro, às 18h e 19h30.

Uma das mais importantes ações da campanha é a marcação da mamografia em dois shoppings da cidade – Partage, no Centro, e Pátio Alcântara, em Alcântara. Os agendamentos seguem até o dia 27 de outubro, de segunda a sexta, das 9h às 17h. Para as marcações, as gonçalenses devem levar o pedido médico, identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

Ainda há exposição de fotos Unidas Pela Vida na Câmara de Vereadores, sempre de segunda a sexta, das 9h às 17h. O encerramento da campanha será no dia 27 de outubro, às 19h, com a Orquestra Municipal no Teatro Municipal de São Gonçalo.