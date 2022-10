A Rua Hermes de Lima, no bairro Porto da Pedra, recebe uma grande obra. - Divulgação Ascom PMSG

Publicado 26/10/2022 09:43

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a concessionária Águas do Rio, o Departamento de Conservação e Obras (DCO) e Secretaria de Conservação, está executando uma grande obra na Rua Hermes de Lima, no bairro Porto da Pedra. O canal que corta a rua já foi alargado para receber as galerias que servirão de ponte para que o acesso na via seja novamente liberado para os veículos.

A rua teve a passagem interrompida depois que a ponte desabou e um canal que corta a região impossibilitou a passagem de pedestres e veículos. O canal está sendo desassoreado e, em seguida, será instalada uma galeria suspensa que funcionará como ponte para que os moradores possam voltar a utilizar a via.

“Isso aqui é problemático há anos. As casas sempre enchem com qualquer chuva fraca. É um canal de esgoto mesmo. O pessoal precisa acessar por outra rua, é complicado para explicar a quem vem fazer entrega, receber uma visita é vergonhoso. Sem falar no cheiro ruim. Nunca vieram aqui para tentar resolver”, disse a moradora Suellen Britto, de 36 anos.

Além da instalação das galerias, equipes do DCO também estão fazendo meio-fio e calçamento da via.