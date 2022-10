A Rua Valério de Matos, no Sacramento, recebe as obras da parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento, com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. - Divulgação Ascom PMSG

Publicado 27/10/2022 09:22

A parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento, com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, continua levando obras de infraestrutura para as ruas dos bairros Pacheco e Sacramento, incluindo os sub-bairros Ieda e Eliane.

As equipes já estão nas vias para melhorar a acessibilidade e segurança dos moradores em mais de 30 ruas.



As Ruas Doze de Outubro, no Pacheco, e Valério de Matos, no Sacramento, estão recebendo drenagem e pavimentação. Logo após, a sinalização será feita nas vias com faixas e placas para pedestres e identificação das ruas.



A aposentada Alberta Tinoco, de 70 anos, mora há 35 anos no bairro Sacramento e ficou surpresa quando viu as máquinas chegarem no local.





“Eu achava que ia morrer e não ia ver isso aqui asfaltado. É uma benção essa obra. Nunca vieram aqui fazer nada”, disse a aposentada, brincando ainda que os dias de andar com sacola no pé por causa da lama quando chove estão contados.





Além dessas, as obras já iniciaram nas Ruas Expedicionário Coelho da Silveira, no Sacramento; Dr Guilherme Monteiro e Mamede Gonçalves, no Pacheco. As 38 ruas receberão intervenções em mais de 11,7 quilômetros.