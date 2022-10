Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Administração Funerária, realiza a limpeza e pintura nos cemitérios municipais. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Julio Diniz

Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Administração Funerária, realiza a limpeza e pintura nos cemitérios municipais.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Julio Diniz

Publicado 28/10/2022 12:37

Com o Dia de Finados celebrado na próxima quarta-feira (2/11), a Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Administração Funerária, realiza a limpeza e pintura nos cemitérios municipais do Pacheco, Ipiiba, São Miguel e São Gonçalo para receber os familiares e amigos que desejam prestar homenagens aos seus entes queridos que já faleceram.

A Santa Missa de Finados será celebrada na Igreja Matriz, que recebe os fiéis às 9h e 18h. Nos cemitérios de São Gonçalo e São Miguel também terão missas celebradas durante a data nos seguintes horários: às 8h, 10h e 16h.

As equipes estão fazendo pintura de meio-fio, do muro, limpeza no entorno e no interior dos cemitérios, além da limpeza dos túmulos e plantio de algumas mudas.

O coordenador geral da Funerária, André Almeida, disse que os últimos ajustes estão sendo realizados esta semana para receber o público.

“Estamos intensificando o trabalho porque o Dia de Finados está se aproximando. Mas o cuidado com cada unidade acontece frequentemente. Reforma, capina, pintura. E na terça estaremos aguardando a população com a tradicional missa nos cemitérios São Miguel e São Gonçalo", disse.

A Vigilância em Saúde Ambiental está reforçando o trabalho com as motofogs nos cemitérios.

A Secretaria de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal, irá atuar com guardas nos cemitérios, auxiliando no trânsito e no fluxo dos visitantes nas unidades. Além disso, viaturas da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) vão ficar em ronda periódica pela cidade.