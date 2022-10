Os serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine) vão percorrer as principais vias de São Gonçalo. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Os serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine) vão percorrer as principais vias de São Gonçalo.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 27/10/2022 09:41

Com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com apoio da Subsecretaria de Trabalho, criou o projeto “Emprego e empreendedorismo na rua”, que irá percorrer as principais vias de São Gonçalo todas as quintas-feiras. O primeiro local a receber a ação será a Praça Dr. Luiz Palmier, no Centro, das 9h às 14h, nesta quinta (27).

“Nossa ideia é fazer com que aqueles que precisam do nosso auxílio na procura por emprego, abertura de MEI ou qualquer outro serviço que realizamos, possam ter esse acesso de forma acessível. Passaremos pelos principais pontos da cidade e nossa expectativa é assistir um número cada vez maior de pessoas”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio Picanço.

Durante a ação, serão feitos encaminhamentos de vagas, através de equipes do Sine, cadastros de Microempreendedor Individual (MEI), alvará e obtenção de crédito e regularização de débitos.

Os próximos locais que irão receber o projeto serão divulgados em breve.