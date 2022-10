O projeto da Faesg teve aprovação unânime entre os pequenos. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fábio Guimarães

Publicado 31/10/2022 07:48

A Caravana de Arte e Lazer, que passou pelo bairro Mutuá no último sábado (29), levou diversas atividades recreativas para a criançada. Com um sábado ensolarado os pequenos celebraram o dia com muito lazer, cultura e atividades lúdicas que foram oferecidos aos moradores. A ação foi graças ao Projeto: “Caravana de Arte e Lazer”, realizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg), que ainda vai passar por mais de 50 locais da cidade ao longo dos meses.

Foi um dia diferente e agradável para os moradores da Rua Inácio Cristóvão que puderam aproveitar atividades recreativas, culturais e esportivas de forma gratuita. A Caravana durante sua passagem nas localidades vai oferecer, sempre das 9h às 13h, brincadeiras lúdicas, atividades esportivas e artísticas, oficinas de pintura e desenhos, pintura facial, brincadeiras, aulas de dança, entre outras atividades.



O projeto teve aprovação unânime entre os moradores.



“É bom demais ter essas atividades de forma acessível para o povo. Muitos não têm condições financeiras de levar seus filhos para brincarem nesses brinquedos infláveis que eles tanto gostam, então acaba sendo uma boa oportunidade”, disse a diarista Amanda Azevedo, de 38 anos.



Mesma opinião de outra vizinha:

“Todo fim de semana procuramos alguma atividade diferente para as crianças e ter esse projeto gratuito é ótimo. Trouxe minha filha e minha afilhada e elas amaram, já estão perguntando quando é a próxima”, completou a técnica de enfermagem Suelen Gouvêa.





A Branca de Neve e a Patrulha Canina também marcaram presença na Caravana e animaram os pequenos, além de tirarem muitas fotos. As crianças também puderam se deliciar com cachorro quente, pipoca e algodão doce.







A “Caravana de Arte e Lazer” volta a ser realizada na próxima semana. No sábado (5), a ação vai acontecer na Rua Domingues Nanci, no Morro do Abacatão, bairro Boa Vista. Já no domingo (6), será a vez dos moradores do Jóquei aproveitarem. No bairro, o projeto vai acontecer na Rua Arino Sá Leitão, com José Belford Filho.