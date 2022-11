São Gonçalo

Chegada do Papai Noel marca celebração do Natal em Shopping do Centro

No sábado (5/11), às 15h, o bom velhinho vai percorrer um circuito que vai da rua principal do Centro de São Gonçalo, Avenida Presidente Kennedy, Coronel Moreira César e Nilo Peçanha, contornando as ruas do entorno do empreendimento

Publicado 30/10/2022 16:58 | Atualizado há 21 minutos