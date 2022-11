A ideia é capacitar os profissionais e facilitar a comunicação. - Ascom PMSG - Foto: Luiz Carvalho

A ideia é capacitar os profissionais e facilitar a comunicação.Ascom PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 04/11/2022 10:45 | Atualizado 04/11/2022 10:48

O Centro Interescolar Ulysses Guimarães (Ciug), no Porto da Madama, em parceria com o Centro Municipal de Formação Continuada Prefeito Hairson Monteiro dos Santos (Crefcon) oferece, desde o início de outubro, aula de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para os professores de Apoio Especializado e Sala de Recursos da rede municipal de São Gonçalo.

A ideia é capacitar os profissionais e facilitar a comunicação, beneficiando o aluno e, em breve, as inscrições serão estendidas também à comunidade.



Ministrado pela professora de Libras Hosana Xavier, o curso está no nível básico e, ao longo da carga horária de 40h, vai aumentando a dificuldade para aumentar o repertório de palavras e frases dos profissionais. Para a professora, fazer esse curso é de extrema importância para quem trabalha com educação inclusiva.







“A inclusão depende disso, porque o surdo precisa de uma inclusão linguística e se o profissional não sabe usar Libras, ele não vai conseguir se comunicar com o aluno. Isso também pode ser observado na família, já que muitas vezes os surdos nascem em famílias ouvintes, o que faz com que eles não procurem a formação em Libras, o que ocasiona atrasos no aprendizado”, explicou Hosana.







A professora de Sala de Recursos, Pricilla Pacheco, trabalha na Escola Municipal Zulmira Mathias Netto Ribeiro, no Paraíso. Ela já tinha um conhecimento na Língua Brasileira de Sinais, mas resolveu frequentar o curso para relembrar e aprimorar a língua.







“Eu já tenho conhecimento, mas vim para aprimorar mesmo a língua. Atualmente, nós temos uma aluna surda na escola que eu atendo na Sala de Recursos. O curso é muito importante para a inclusão, já que essa é a primeira língua do surdo. Toda a comunidade escolar precisa ter esse conhecimento”, disse Pricilla.