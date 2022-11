Aos interessados a ginástica acontece na Praça Estephânia de Carvalho, às terça, quintas e sextas, a partir das 8h. - Divulgação Ascom PMSG

Publicado 03/11/2022 10:03

A ginástica é uma atividade física que reúne uma série de movimentos que beneficiam a flexibilidade e elasticidade do corpo, além de estar ligada diretamente ao bem-estar da pessoa. Pelo São Gonçalo em Movimento, projeto realizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg), a modalidade é oferecida às terças, quintas e sextas, sempre às 8h, na Praça Estephânia de Carvalho, no bairro Zé Garoto.

A prática regular da ginástica gera inúmeros benefícios, como: redução do peso e percentual de gordura corporal, melhora a força e o tônus muscular, fortalece ossos e articulações, melhora no sistema cardiorrespiratório, coordenação motora, equilíbrio e postura, diminuição da pressão arterial e no colesterol, entre outros.

Durante as aulas, o professor Max Goulart utiliza técnicas que exercitam lateralidade, equilíbrio e o movimento corporal. Também é praticado, durante os exercícios, o convívio social e a relação interpessoal.

Aqueles que tiverem interesse em participar da atividade devem procurar o professor responsável, na Praça Estephânia de Carvalho, nos dias e horários da atividade e solicitar os documentos necessários para a inscrição.

